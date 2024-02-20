جهاز طيبة الجديدة: طرح 2 مناقصة لتنفيذ أعمال الصيانة بـ إسكان الشباب والقومي والمستقبل

أعلن المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة ، عن طرح مزيدات لتنفيذ أعمال المباني المتكاملة على شركات المقاولات المسجلة بالأتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حيث تنص المناقصة الأولى على تنفيذ أعمال الصيانة للاجزاء المشتركة للعمارات السكينة بمشروع إسكان الشباب والمستقبل والإسكان القومي بالمدينة

وأشار المهندس علاء عبد اللاه، إلي أن المناقصة الثانية تتضمن تنفيذ أعمال النظافة للاجزاء المشتركة للعمارات السكينة بمشروع إسكان الشباب والمستقبل والمشروع القومي لعرضها على الشركات المتخصصة بهذا المجال

وأشار رئيس جهاز مدينة طيبة انه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد قيمة 299 جنيها لكل مناقصة على حدة، كما يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس جهاز المدينة في موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية وذلك لكل مناقصة على حدة.

واستكمل مسئولي جهاز مدينة طيبة الجديدة، أن يؤفق بالمظروف الفني تأمين ابتدلئي بقيمة 150000 الف جنية للمناقصة الأولى والثانية يصل قيمة التامين الابتدائي بنحو 10000 الف جنيها ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة.

وتابع رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، بأن ستعقد جلسة الاستفسارات الساعة 10 صباحًا بمقر جهاز المدينة للمناقصة الأولى يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024 والمناقصى الثانية يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس

وأفاد أن ستعقد جلسو فنح المظاريف الفنية الساعة 12 ظهرًا بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024 والمناقصة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، موضحًا أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الأولى الفئة السابعة المتخصصة في أعمال المباني المتكاملة او الفئة الرابعة لشركات المتخصصة في تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة المباني، لافتا انه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق حيث ويذكر أن تخضع هذه المناقصة لاحكام القانون رقم 182 لسنة ولائحته التنفيذية

حيث أن قانون المناقصات والعقود الحكومية في مصر هو القانون رقم 182 لسنة 2018، والذي صدر في 18 نوفمبر 2018، وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لائحة تنفيذية له في 28 مايو 2019.

ويهدف هذا القانون إلى تطوير إجراءات المناقصات وتحسين الشفافية والكفاءة والتنافسية في العقود الحكومية والتعاقدات العامة في مصر. ويغطي القانون جميع أنواع المناقصات بما في ذلك المناقصات العامة والخاصة والمناقصات الدولية.

وتحتوي لائحة التنفيذية على تفاصيل تنفيذية للقانون، بما في ذلك إجراءات المناقصات ومتطلبات العطاءات وآليات التقييم والإعلانات والتعاقدات والشروط والضمانات وغيرها. ويمكن الحصول على نص القانون ولائحته التنفيذية من موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر.