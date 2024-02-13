جهاز طيبة الجديدة: طرح مخبز شامل المعدات بمنطقة الـ480 فدانًا فى مزاد علنى

كشف المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة ، عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح قطعة أرض مقام عليها مخبز شامل المعدات والآلات، كائن بمنطقة العمارات بالـ480 فدانا، ويقع على مساحة 418 مترا مربعا، للبيع بالمزاد العلني، فى جلسة الساعة 12 ظهرا بمقر الجهاز، يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024.

شروط فنية للرسو على المزاد العلنى بمدينة طيبة الجديدة

وأعلن علاء عبداللاه عن أنه سيتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 399 جنيها، كما سيتم سداد تأمين دخول بقيمة 150000 فى موعد غايته جلسة المزاد العلني، لافتًا إلى أنه يتم استكمال سداد نسبة 10% من قيمة البيعية بالإضافة لنسبة 1% مصاريف إدارية، وإضافة نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد.

وأفاد رئيس الجهاز بأن إحدى طرق سداد المستحقات المالية تكون على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل، و2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، مع قيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

يذكر أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة ولائحته التنفيذية، حيث إن قانون المناقصات والعقود الحكومية في مصر هو القانون رقم 182 لسنة 2018، والذي صدر في 18 نوفمبر 2018، وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لائحة تنفيذية له في 28 مايو 2019.

ويهدف هذا القانون إلى تطوير إجراءات المناقصات وتحسين الشفافية والكفاءة والتنافسية في العقود الحكومية والتعاقدات العامة في مصر. ويغطي القانون جميع أنواع المناقصات بما في ذلك المناقصات العامة والخاصة والمناقصات الدولية.