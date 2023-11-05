الأحد 05 نوفمبر 2023
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مصر

رئيس " جهاز طيبة الجديدة " يتفقد مواقع العمل بالمدينة

المهندس علاء عبد
المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة

عقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة -  المشرف على مدينة الاقصر الجديدة، اجتماعًا مع نواب الجهاز ومديرى العموم والمعاونين، لمتابعة موقف كل مشروع من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك عقب أيام من توليه رئاسة الجهاز.

وشدد رئيس جهاز طيبة الجديدة على الانتهاء من المشروعات بالمدينة طبقًا للمواعيد المقررة لكل مشروع، والمتابعة الدورية لما يتم ويجري تنفيذه من مشروعات والاهتمام بجودة التنفيذ.

وفي سياق متصل قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، يرافقه مسئولو الجهاز بتفقد مواقع العمل بالمدينة، وخاصة منطقة حي المدخل ومحطة مياه الشرب والصرف الصحي واستمع لشرح من النائب المختص بإدارة المرافق ومدير إدارة المرافق، كما تم مناقشة  الكيمائي الخاص بالمحطة والاطلاع على تقارير المعمل، وشدد على المتابعة المستمرة لمختلف الأعمال.

 

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كما قام المهندس علاء عبد اللاه، بتفقد مبنى الورش والمخازن التابع لجهاز المدينة للتأكد من جاهزية كافة المعدات وسيارات كسح المياه وطلمبات الرفع النقالي لفصل الشتاء ومراجعة موقف المحطات والتأكد على توافر الوقود اللازم للمولدات الاحتياطية، وكذا جاهزية جميع مصادر التغذية الكهربائية ومراجعة تطهير بلاعات صرف الأمطار وجاهزية الكوادر البشرية للعمل، وقدرتها على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الأمطار، وشدد على المتابعة المستمرة وعدم التهاون او التقصير في العمل.

وأكد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة – المشرف على مدينة الأقصر الجديدة،  أنه تم عقد جلسة مزاد علني بمقر الجهاز، لبيع محال تجارية بمساحات تتراوح ( من ١٤ م²: ٣٢ م²) بمناطق مختلفة بمدينة طيبة الجديدة، وذلك بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأوضح "عبدالرشيد"، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع 8 محال تجارية بأنشطة متنوعة بين كافيتريا ومطعم وسوبر ماركت ودواجن، وأنشطة أخرى.

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