مشوار 10 سنوات| نقلة حضارية فى الأقصر.. مشروعات فى البنية الأساسية والصحة ضمن حياة كريمة

وسط حالة من السعادة والترقب، ينتظر أهالى الأقصر تدشين عشرات المشروعات التنموية فى ٣٤ قرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعد أن شهدت الفترة الماضية تنفيذ مشروعات بتكلفة تتجاوز ٨ مليارات جنيه، بهدف تحسين جودة الحياة، وإحداث نقلة نوعية فى مخطط تنمية قرى الريف المصرى.

وأعرب أهالى الأقصر عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة على المشروعات القومية التى يتم تنفيذها بمدن وقرى المحافظة، مؤكدين أنها كانت بمثابة حلم تم تحقيقه على أرض الواقع، بعد سنوات طويلة من التجاهل والإهمال، ومشيدين بسرعة إنجاز العمل فى تلك المشروعات، التى غيّرت وجه الحياة بالمحافظة.

أرمنت: 50 مشروعًا للصرف الصحى والإسكان وتبطين الترع والمجمعات الخدمية

قال العميد عادل شرشر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، إن جهاز تعمير منطقة البحر الأحمر، برئاسة المهندس حسنى منصور، ينفذ العديد من المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من بينها المجمعات الخدمية فى قرى ونجوع مركزى أرمنت وإسنا.

وأوضح «شرشر» أنه يُجرى العمل على إنشاء ١٣ مجمًعا خدميًا لتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين، وتضم هذه المجمعات مكاتب للسجل المدنى والشهر العقارى والتموين والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى مركز تكنولوجى ووحدة محلية ومجلس شعبى محلى، منوهًا بأن المجمعات الـ١٣ يُجرى إنشاؤها فى ٩ قرى بمركز إسنا، وهى: الشغب والدير والحلة والكيمان وأصفون والنجوع وتوماس والنمسا وكومير.

وأشار إلى أن كل مجمع يضم عددًا من الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين، بهدف توفير الوقت والجهد، وتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات، مع تخفيف الأعباء وجهود التنقل بين المصالح الحكومية المختلفة بالمدن والمحافظات، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على الخدمة من المنافذ التى سيتم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية، ما يُحدث نقلة نوعية فى مجال تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من ٦٠٠ ألف مواطن من سكان قرى المركزين.

وأضاف أنه سيتم إحلال وتجديد ٩ كبارى، هى: كوبرى القطع على مصرف أرمنت، وكبارى الغوال وأبوحزام والعياط وعزبة مكى دهمش، إلى جانب كوبرى على ترعة حاجر مكى، وآخر على ترعة حاجر الرياينة، وكوبرى على ترعة الجبل ناحية الرزيقات، وكوبرى على ترعة الجبل ناحية المحاميد قبلى.

وأشار العميد شرشر، رئيس مدينة أرمنت، إلى أن هناك ٥٠ مشروعًا بقرى المدينة تتضمن مشروعات صرف صحى وإسكان وتبطين ترع وبناء مدارس ومجمعات حكومية وإسعاف وإطفاء.

وتابع: «المبادرة تشمل إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة ٩٦٣١ وحدة (سكن كريم) للأسر المستحقة فى ٣٤ قرية، ويتم تنفيذ المبادرة الرئاسية بها فى إسنا وأرمنت، كما تم رفع مساحات أراضٍ لا تقل عن ٢٠٠٠ متر فى ٦ قرى، وذلك بغرض إنشاء مجمعات سكنية للمستحقين، وتمت مراجعتها من قبل لجنة مشكلة من مجلس الوزراء».

ولفت إلى أنه يتم تطوير ١٤٧ منزلًا بمركزى إسنا والقرنة، داخل قرى: القبلى قامولا والوسطى والنجوع قبلى، وذلك بإجمالى تكلفة ٩ ملايين و١١٠ آلاف جنيه ضمن المشروع القومى «حياة كريمة»، ويتضمن التطوير أعمال المحارة والدهانات والنجارة وتركيب الأرضيات والأسقف، وغيرها.

إسنا: تسليم 3 مجمعات خدمية وتنفيذ محطة كهرباء بالدورة المركبة بالتعاون مع «أكوا باور» السعودية

قال اللواء هشام السعدى، رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه تم تسليم ٣ مجمعات خدمية بعدة قرى بالمركز، الأول بقرية الدير، على مساحة ٧٢٠ مترًا، والثانى بقرية الرزيقات بحرى، على مساحة ٧٠٤ أمتار، والثالث بقرية المحاميد بحرى، على مساحة ١٢٢٥ مترًا، لافتًا إلى أن تلك المجمعات تضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ووحدة إرشاد زراعى ومجمع ألبان، وتُجرى حاليًا مراجعة باقى المجمعات تمهيدًا لتسليمها.

وأشار رئيس مدينة إسنا إلى أنه تم إنشاء محطة رفع قرية الحميدات شرق، التابعة لمدينة إسنا، التى ستعمل بطاقة ١٥/ ٢٥ ألف متر مكعب فى اليوم، مضيفًا: «تم إنجاز العمل بالمحطة، وإنهاء ٢٢ كيلو من شبكات الانحدار بنسبة ٩٥٪، ويُجرى التنسيق لعمل الوصلات المنزلية للأهالى، وتبلغ تكلفة المحطة ٨٨ مليون جنيه».

وتابع: «تخدم محطة رفع الحميدات شرق القرية وتوابعها، التى تضم نحو ١٣ ألف نسمة، كما تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه إسنا السطحية ٢١٦٠٠ متر مكعب/ يوم، وتخدم ما يقرب من ٣٥ ألف نسمة، من سكان قرى النمسا والقرايا وتوماس ١ وتوماس ٢ والواسطى، ومحطة مياه الغريرة النقالى بمركز إسنا، وتبلغ طاقتها التصميمية ١٨٠٠ متر مكعب/ يوم، وتخدم نحو ١٥ ألف نسمة من قرى الغريرة ونجع سطيح، ومحطة مياه الترعة النقالى، وتبلغ طاقتها التصميمية ١٨٠٠ متر مكعب/ يوم، وتخدم أكثر من ٣٣ ألف نسمة، بقرى ترعة ناصر وجزيرة راجح وكومير وحواجر العضايمة».

وتابع: «بعد صدور القرار الجمهورى رقم ٢٢٩ لسنة ٢٠١٩، أعلن مجلس الوزراء عن تخصيص ١٠٧ أفدنة بمنطقة إسنا لإنشاء محطة الطاقة الحرارية، من أجل تأمين وتدعيم مصادر التغذية الكهربائية بصعيد مصر، نظرًا لارتفاع الأحمال، خاصة أن الأقصر، وبالتحديد مركز إسنا، يعانى العديد من المشكلات فى قطاع الكهرباء، نظرًا لتهالك المحطات القديمة والشبكات».

وأشار إلى أنه يتم، أيضًا، تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء الأقصر ذات الدورة المركبة، وهو الأول من نوعه فى المحافظة، وسيكون بقدرة ٢٢٥٠ ميجاوات، بنظام الـBOO الحديث، الذى يعمل على تنظيم الكهرباء بمحطات ومراكز الشبكات داخل منطقة الصعيد، وبالتحديد مركز إسنا، بالتعاون مع شركة «أكوا باور» السعودية.

ونوه بأنه تم إنشاء وافتتاح محطة «الشيخ أحود»، أكبر محطة كهرباء بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، لتوفر الطاقة اللازمة لمشروعات الاستثمار والتنمية، بالتوازى مع خدمة جميع القرى والمراكز، كما ستقوم بدور كبير فى ربط محولات شرق الأقصر بمحولات سلو بمحافظة أسوان، وتساعد فى تحسين الخدمة المقدّمة للمواطن، وتقلل الانقطاع المتكرر للكهرباء فى فصل الصيف.

وأشار إلى أن المحطة أقيمت على مساحة ١٥ فدانًا، واستغرقت أعمال تنفيذها نحو ١٤ شهرًا، بتكلفة ١٠٧ ملايين جنيه، فيما بلغت تكلفة خطوط الربط عليها ٢٤٣ مليون جنيه، بإجمالى تكلفة ٣٥٠ مليون جنيه، وبلغ عدد العمالة فى المشروع ٢٠٠٠ مهندس وفنى.

محور اللواء سمير فرج أضخم مشروع بجنوب الصعيد.. 19.5 كيلو بتكلفة 7.2 مليار جنيه

أوشكت الأعمال فى «محور شمال الأقصر» أو «محور اللواء سمير فرج» بمحافظة الأقصر، على الانتهاء، وهو أضخم مشروع قومى بجنوب صعيد مصر، بطول ١٩.٥ كيلومتر، بتكلفة ٧.٢ مليار جنيه.

وأكد العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية بشمال الأقصر، الانتهاء من ٨٢٪ من الأعمال فى ١٧ منشأة على الطريق بمدينة الزينية، والعمل حاليًا فى الكوبرى العلوى المار فوق النيل.

وأوضح أن محور شمال الأقصر يربط بين الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى، وجارٍ العمل بشارع المحور، الخاص بربط الطريق الصحراوى الشرقى حتى كوبرى النيل من الناحية الشرقية، بعرض ٦٠ مترًا وبمتوسط ٤٠ مترًا، يضيق ويتسع، وعدد الكبارى بالمشروع ١٠ كبارى علوية و٤ سطحية.

وقال: «تم الانتهاء من الأعمال فى ٧ كبارى، وجارٍ العمل بكوبرى أعلى النيل، والبدء فى أعمال ٢ كوبرى، إضافة إلى تنفيذ مشروعات أعمال توسعة وأعمال صناعية على ترعة جنابية الكرنك الشرقية، وتغطية ترعة جودة».

وأضاف: «كما تم الانتهاء من أعمال نقل عدد من خطوط مياه الشرب والأعمال بإدارتى القرنة وشمال الأقصر، وذلك ضمن مشروع نقل المرافق المتعارضة مع إنشاء المحور. وخطة تنفيذ المحور تتضمن تنفيذ كبارى البنى والكرنك والعوايدة ونجع الحمدين والزينية شرق النيل، وكوبرى على النيل وكوبرى غرب النيل وكوبرى للربط بين قنا والقصير، وكوبرى يس وكوبرى سطحى ترعة الكلابية وكوبرى نجع ٦٠٠ وكوبرى السكة الحديد و٢ كوبرى سطحى».

وأشار إلى أن إطلاق اسم اللواء سمير فرج على محور شمال الأقصر، جاء بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ يعد اللواء سمير فرج هو أول محافظ للأقصر، ويأتى هذا القرار عرفانًا بما بذله من جهود واضحة لخدمة المحافظة وأبنائها.

وأوضح أن أعمال تنفيذ المحور تأتى بجانب تنفيذ ٨ مشروعات توسعة لأعمال تغطيات، منها ٤ مشروعات تغطية قائمة و٤ مشروعات تغطية جديدة، وهى: مشروع بربخ سيول، ومشروع تغطية مسقى خاص بالإصلاح الزراعى، ومشروع توسعة الترعة العالية المستديم، ومشروع تغطية ترعة الكرنك الشرقية، ومشروع توسعة مصرف الحبيل الشرقى، ومشروع توسعة ترعة جنابية الكرنك الشرقية، ومشروع توسعة ترعة جنابية الكرنك الغربية، ومشروع تغطية ترعة جودة.

ولفت إلى أن المشروع واجه بعض المعوقات، ولكن تم حلها مع أصحاب المنازل المتعارضة مع المشروع، مؤكدًا الانتهاء بنسبة ٧٠٪ من أعمال الصرف الصحى بقرى مدينة الزينية، والانتهاء من محطة المعالجة الرئيسية ومحطة معالجة الشعراوى للصرف الصحى بالمدينة، لتخدم قرى أرمنت، وتنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ويخدم ١١٠ آلاف نسمة، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع تتجاوز ٧٢٠ مليون جنيه.

تطوير ورفع كفاءة 78 مدرسة ومجمع صناعى بالبغدادى لتوفير فرص العمل

فى إطار دعم قطاع التعليم، تم إنشاء ورفع كفاءة وتطوير ٧٨ مدرسة، تضم ١٠٤٣ فصلًا، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من ٤١ ألف طالب وطالبة، تمثل كل المراحل التعليمية المختلفة، وبتكلفة إجمالية ٣٫٤ مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٠.

تأتى أعمال إنشاء وتطوير المدارس فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية، للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وفى إطار دعم القاعدة الصناعية بالمحافظة، افتتح الرئيس السيسى فى ٢٠٢١، مجمع البغدادى الصناعى، التابع لمدينة البياضية جنوب محافظة الأقصر، فى إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق قاعدة صناعية واسعة للصناعات الصغيرة، للتكامل والتشابك مع المصانع الكبرى، ودعم سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، وذلك على مساحة ٢٠٦٫٤٩ ألف متر مربع، بتكلفة ٨١٦ مليون جنيه، كما بلغت تكلفة توصيل المرافق إلى المجمع، من كهرباء ومياه وصرف صحى وشبكات إنترنت، نحو ١٠٠ مليون جنيه.

يأتى المجمع ضمن المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء المجمعات الصناعية، بهدف تعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وصغار رجال الأعمال من الشباب.

إنشاء ١٢٧٢ وحدة سكنية.. ومدينة طيبة تستوعب 238 ألف نسمة

تهدف عملية إنشاء الوحدات الصحية والمستشفيات للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية ولتقديم الرعاية الصحية الشاملة التى يحتاجها المواطن، وتم إنشاء ١٦ وحدة صحية ومركزين صحيين بمحافظة الأقصر، بتكلفة إنشائية قدرها ٣٨٢ مليونًا و٣٤٢ ألف جنيه، وتقدم هذه الوحدات والمراكز خدمات طبية متميزة، تشمل تطعيمات وطب أسرة وصيدلية ومتابعة للحمل وإسعافات أولية، ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من تلك الخدمات ٤٠٠ ألف نسمة. وتم إنشاء مستشفى العديسات، ويضم ٥٢ سريرًا وقسم الاستقبال والطوارئ و١٤ عيادة خارجية، إضافة إلى قسم العلاج الطبيعى، والتكلفة الإجمالية ٧ ملايين و٧٧٧ ألف جنيه، ويضم قسم العمليات وقسم العناية المركزة وقسم الأشعة وقسم المعامل وقسم النساء والتوليد وقسم الحضانات «٧ مبتسرين و٨ حديثى الولادة»، وقسم الإدارة، وقسم الخدمات ويشمل «مغسلة وتعقيمًا مركزيًا ومطبخًا ومخازن وورشًا ومشرحة وصيدلية مركزية وخدمات للعاملين».

كما تم إنشاء مستشفى إسنا التخصصى، ويتكون المستشفى من ١٩٦ سريرًا وقسم الاستقبال والطوارئ و١٣ عيادة خارجية، إضافة إلى قسم الغسيل الكلوى المكون من ٢١ ماكينة، بتكلفة ١٫٠٣٣ مليار جنيه، ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من خدماته ٤٥٠ ألف نسمة.

وتم إنشاء مستشفى أرمنت المركزى، ويقع على مساحة ٣٫٥ فدان بطاقة إجمالية ٢١٢ سريرًا، ويتكون من بدروم أرضى و٦ أدوار متكررة، بإجمالى مساحة أدوار ٢٠ ألف متر مربع، ويشمل جميع الخدمات الصحية، وجناحًا لغرف العمليات فى جميع التخصصات، ووحدة غسيل كلوى، ومبنى للعيادات الخارجية، ومعملًا. وشملت الجهود افتتاح مستشفى الأطفال التخصصى، بتكلفة ٧٥٠ مليونًا و٣٥٥ ألف جنيه، والمساحة الكلية للمستشفى ١٦.٣٨٠ ألف متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية ١١٢ سريرًا، تشمل ٤٢ سريرًا داخليًا و٤ للتحضير و٥ للإفاقة و٢٦ رعاية أطفال و١٥ للاستقبال والطوارئ، إضافة إلى ٥ غرف للعمليات و٣ حضانات، و١٠ ماكينات للغسيل الكلوى و١٨ جهاز تنفس صناعى وأكثر من ٩ عيادات خارجية.

ويتكون المستشفى من ٧ طوابق، ويشمل ٢٨ سريرًا و٢٦ ماكينة غسيل كلوى و٢٠ عيادة خارجية و٥ معامل تحاليل ووحدة عناية مركزة بطاقة ١٠ أسرّة و٤ غرف عمليات و٣٠ حضانة للأطفال، وتم تغيير اسم المستشفى من «البياضة» إلى «إيزيس التخصصى».

كما تم تطوير مستشفى إيزيس التخصصى للنساء والولادة بالمحافظة، ليصبح مركزًا متكاملًا يقدم خدمات الأمومة والطفولة، ومستشفى متخصصًا فى النساء والولادة، والأطفال المبتسرين، وتبلغ التكلفة الإجمالية للتطوير ٢٣٩ مليون جنيه.

وتم تطوير مستشفى الكرنك الدولى، بتكلفة ١٥٣ مليونًا و٥٢٠ ألف جنيه، بعدد ١٦٦ سريرًا، ويعد أكبر تجمع للغسيل الكلوى بسعة ٥٠ سريرًا. وجرى تطوير مستشفى الأقصر العام، بتكلفة إجمالية بلغت نحو ٣٥٠ مليون جنيه، شملت إنشاء مبنى جديد بمساحة ١٨٤٠ مترًا مربعًا، كما تمت زيادة عدد الأسرة إلى ١٥٧ سريرًا، منها ١١٥ للإقامة و٩ للعناية المركزة و٣٠ حضَّانة للمبتسرين و٣ لعناية مرضى القلب، إضافة إلى ٥٠ ماكينة غسيل كلوى، فيما يضم قسم العيادات الخارجية ٥ عيادات تخصصية، وصيدلية وقسم الاستقبال والطوارئ، وبنك الدم، والنساء والتوليد، والعديد من الأقسام الطبية الأخرى.

كما تم تطوير مستشفى البياضية، ويتكون من أرضى، ٤ طوابق، ويضم ٧٠ سريرًا، بينها ٣٥ إقامة و٥ عناية مركزة و٣٠ حضانة و٢٦ ماكينة غسيل كلوى، وقسم العيادات الخارجية به ٢٨ عيادة وصيدلية وقسم الاستقبال والطوارئ.

18 وحدة ومركزًا بـ382 مليون جنيه وتطوير وإنشاء 8 مستشفيات

أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة البدء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بافتتاح إسكان محافظة الأقصر، بإجمالى ١٢٧٢ وحدة سكنية: ١١ عمارة بإجمالى ٢٦٤ وحدة سكنية بإسنا، و٢٦ عمارة بإجمالى ٦٢٤ وحدة سكنية بالطود، و٦ عمارات بإجمالى ١٤٤ وحدة سكنية فى أبوقليعى بأرمنت، و١٠ عمارات بإجمالى ٢٤٠ وحدة سكنية بحاجر الضبعية. وأكد العقيد أحمد الهوارى إنشاء ٨٧ عمارة سكنية وتسليم المواطنين الوحدات السكنية حاليًا، وما زالت أعمال التسليم جارية حتى الآن للمستحقين من الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وكذلك وحدات الإسكان الاجتماعى الذى يتكون من ٢٦٤٠ وحدة سكنية بتكلفة ٣٧٥ مليون جنيه، والمقسمة إلى ١٨٤٨ وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة ٢٧٠ مليون جنيه، تم الانتهاء منها فى ٢٠١٧، لتوفير مسكن ملائم لـ٨ آلاف و٣١٦ نسمة بالزينية، و٧٤٤ وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة ٩٨ مليون جنيه، تم الانتهاء منها فى ٢٠٢٠، لتوفير مسكن ملائم لـ٣ آلاف و٣٤٨ نسمة بالدير والشغب. أما مدينة طيبة، فهى من مدن الجيل الثالث فى مصر، ويبلغ عدد السكان فيها حاليًا ٢٨ ألف نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى ٢٣٨ ألف نسمة. وتقع مدينة طيبة الجديدة على بُعد ١٤ كم من شمال شرق مدينة الأقصر، وعلى بُعد ١٠ كم من مطار الأقصر الدولى. ويبلغ إجمالى عدد المبانى الخدمية فى المدينة ٦٢ مبنى، وتضم المدينة: وحدات إدارية، وحديقة على أعلى مستوى، مركز شباب، وحدات صحية، محلات تجارية، كنيسة كاثوليكية، كليات طب وصيدلة الأزهر، ومنطقة رياضية. ويبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية فى المدينة ٧ آلاف و٧٥٠ وحدة سكنية، تم تنفيذها بمعرفة جهاز مدينة طيبة الجديدة بالأقصر، وهى مقسمة إلى مستويات اقتصادية مختلفة: إسكان شباب ومستقبل ١٥٣٨ وحدة، إسكان اقتصادى ٢٤٠ وحدة، إسكان حر ٢٠٠ وحدة، إسكان قومى ٣٢٤ وحدة، إسكان اجتماعى ٥ آلاف و٤٩٦ وحدة «مرحلة أولى وثانية».