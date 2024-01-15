الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لعضوية جديدة.. "دمياط الجديدة" يجرى اختبارات لأعضاء مجلس الأمناء

محمد خلف الله جهاز
محمد خلف الله جهاز مدينة دمياط

عقد محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الإثنين، الجزء الثاني من المقابلات الشخصية لاختيار أعضاء مجلس الأمناء للعضوية الجديدة عن السكان ضمن الدورة الجديدة 2025 /2024، وذلك طبقاً للقرار الوزارى رقم 978 لعام 2023 بشأن تشكيل مجالس أمناء المدن العمرانية الجديدة، وتحديد اختصاصاتها ومن بينها مدينة دمياط الجديدة.

https://www.dostor.org/4572890

تفاصيل تشكيل اعضاء مجلس أمناء دمياط الجديدة 

أكد رئيس الجهاز أن مجلس الأمناء يتم تشكيله من المستثمرين وسكان المدينة بنسبة 40% للمستثمرين و60% للسكان، ولا يقل عدد أعضاء المجلس عن 9 أعضاء ولا يزيد علي 15 عضوًا كما يراعى أن يكون الأعضاء ممثلين لتقسيمات المدينة تجمعات- أحياء- مجاورات.

أشار إلى أنه تم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين الذين استوفوا شروط الترشيح التى نص عليها القرار الوزاري المنوه عنه بعاليه والمتمثلة فى أن يتمتع بالجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين وأن يكون محل الإقامة بمدينة دمياط الجديدة مثبتا ببطاقة الرقم القومى للمتقدم.

أوضح رئيس الجهاز أن من ضمن الشروط ألا يقل سن المتقدم عن 21عامًا أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، ألا يكون قد سبق له رئاسة أو عضوية المجلس لمدة 3 دورات كاملة سابقة مباشرة على الترشيح، وأن تكون صحيفة الحالة الجنائية خالية من أى أحكام، وأن يكون المتقدم من الذكور أدى الخدمة العسكرية قدوة حسنة أو الإعفاء منها طبقا للقانون بالنسبة للذكور.

ونوه رئيس الجهاز أنه سيتم استكمال إجراء الجزء الثاني من المقابلات الشخصية للمتقدمين المستوفين للشروط لاستكمال باقى الإجراءات.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن أعضاء مجلس الأمناء من المستثمرين، يتم اختيارهم بمعرفة جمعية المستثمرين بالمدينة، ويكون لهم حق التصويت، على أن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة 3 من القرار الوزارى (يكون لديه سجل تجارى حديث ساري واستثمارات بالمدينة (خدمية- تجارية- صناعية.. إلخ).

اختيار اعضاء مجلس الأمناء كلاكيت هاني مره دمياط الجديدة

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