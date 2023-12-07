جهاز دمياط الجديدة يستعد لانطلاق ماراثون انتخابات الرئاسية

أصدر المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، توجيهاته إلى نوابه ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة والإدارة التعليمية بالمدينة وقسم الشرطة، لتجهيز المقار الانتخابية بمدينة دمياط الجديدة؟.

وذلك استعدادا لاستقبال الناخبين وتذليل كافة المعوقات التي تطرأ أثناء العملية الانتخابية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، وذلك قبل انطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 10، 11، 12 ديسمبر الجاري، في إطار استعدادات جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.

تجهيز المقار الانتخابية بمدينة دمياط الجديدة

أوضح رئيس الجهاز أن مدينة دمياط الجديدة بها عدد 4 لجان، مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية المشتركة ومدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بالحي الأول، مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية بنات بالحي الثاني، مجمع خالد بن الوليد بالحي الرابع، بخلاف لجان الوافدين للانتخابات الرئاسية بنادي العاملين داخل جامعة دمياط والمعهد الفني التجاري بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وكذا تم تجهيز قصر ثقافة دمياط الجديدة لأعمال فرز الأصوات.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، حيث تم الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم للجان، وتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، من أدوات ومستلزمات من المظلات ومواد التعقيم والتطهير، والمقاعد والكراسي المتحركة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم اختيار اللجان الانتخابية الفرعية بالدور الأرضي بالمدارس وقريبة من الباب الرئيسي تيسيرا علي المواطنين.

جولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة التجهيزات

شدد المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز بتكثيف بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بجميع أحياء المدينة، وقد وجه رئيس الجهاز برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية، وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني لنوابه ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وناشد رئيس الجهاز سكان المدينة بالمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية، لأنه واجب وطني، في سبيل رفعة واستقرار الوطن واستكمالا لمسيرة الإنجازات التى تشهدها البلاد.