الأحد 25 فبراير 2024
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اقتصاد

رئيس جهاز الشروق: إستئناف الأعمال بمحور الشهيد "خالد مغربى"

صورة من الحدث بمدينة
صورة من الحدث بمدينة الشروق

أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق ،إستئناف أعمال تنفيذ الطبقه الأسفلت بمحور الشهيد الرائد خالد مغربى، والذى يعد أهم محاورالطرق الجارى إنشاءها بالمدينة نظرا لما يحققه من ربط قطاعى المدينة بصورة مباشرة وكذلك مساهمته فى تيسير إنتقال سكان القطاع الشرقى من وإلى محطة القطار الكهربائى من خلال مساره الموازى لسورالقطار الكهربائى (L. R. T).

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كما أوضح المهندس على سعد رئيس الجهاز بأن المحور يمر بشمال المدينة للربط بين مدخل 1,2 بطول 4 كيلو متر وبعرض ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه تشمل التخطيط المروري واللافتات الإرشادية والتحذيرية فضلا عن الإنارة العامة ورصيف مشاة وجزيرة وسطى وأن أعمال الرصف الحالية تتم بالقطاع الأخير وذلك في الاتجاه الواصل من منزل كوبري مدخل الإسماعيله (2) حتى محطة القطار الكهربائي.


وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، على طاقم الإشراف والشركة المنفذة بسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل نظرا للنفع الذي يعود على مدينة الشروق من هذا المشروع موضحا أن تلك الأعمال تأتي في ضوء خطة الجهاز لخلق محاور طرق جديدة تهدف إلى تقسيم الحركة المرورية على شبكة الطرق بالمدينة.

رئيس جهازالشروق  يُزيل دور مخالف بأحد عقارات الحى الثامن بالمدينه  

قاد المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، لجنة إزالة المباني المخالفة وذلك فور رصد أعمال بناء بدون ترخيص بدور سطح أحد العقارات السكنية بالحي الثامن .
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن اللجنة تمكنت من إزالة المباني، والشدة الخشبية المعدة لتنفيذ المخالفة وذلك فور شروع صاحب المخالفة في زيادة النسبة البنائية بالسطح بغرض تحويله لدور سكنى وتمثلت الإزالة للقطاعات الخارجة عن النسبة القانونية.
كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل العقاري على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.
وأهاب رئيس جهاز مدينة الشروق، بأصحاب قطع الأراضي الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار في البناء طبقا للتراخيص حفاظا على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.
مؤكدا على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

تمهيدا للافتتاح استئناف أعمال رصف القطاع محورطرق خالد مغربي جهاز الشروق

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