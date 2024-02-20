الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رئيس جهاز الشروق: بدء طلاء سيقان الأشجار لحمايتها من الآفات وإضفاء لمسة جمالية

صورة الحدث
صورة الحدث

أكد المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق أنه فى إطار النهوض بالثروة الزراعية بالمدينة والحفاظ عليها فقد تم البدء فى طلاء سيقان الأشجار (بالجـــير الأبيض والعناصر الأٌخرى المفيده)، حرصًا عليها من الآفات وأشعة الشمس بالتزامن مع قرب موسمى الربيع والصيف. 
 

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وأضاف  المهندس على سعد أنه تم إعتماد نموذج نُفذ بجزيرة المحور الأوسط للأشجار التى رفع أفرعها لتمكين رواد الجزيرة من التحرك بكل يُسر ضمن المرحله الأولى للأعمال والتى تستهدف الأشجار الموجوده بالمحاور الرئيسية. 


وقال رئيس جهاز الشروق ، إن تلك الأعمال تأتى كواحده من أعمال التطوير والتجميل التى إعتمادها الجهاز لإضفاء اللمسه الجمالية للحدائق المفتوحه وكذا المداخل والميادين والمحاور الرئيسيه بالمدينة.

على صعيد آخر، أشار رئيس الجهاز إلي أنه يتم أعمال تنسيق الموقع الجارى تنفيذها بحى النادى،فى إطار السعى لرفع كفاءة الطرق داخل الأحياء السكنية للتيسير على المواطنين والإنتقال بكل يسر بين الأحياء المختلفة.


وأوضح أن المرحلة الحالية يتضمنها تنفيذ أرصفة المشاه أمام العقارات، حول المناطق المخصصه للزراعة،حول مراكز الخدمات، موجهًا خلال متابعته للمشروع برفع المخلفات وإخلاء مواقع التنفيذ من أى عوائق بالطرق. 
 

وأضاف رئيس الجهاز أن تلك الأعمال تقع ضمن أهداف مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع المستهدف تنفيذه بالحى حيث يتبع هذه الأعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتيه للطرق الداخليه، بخلاف أيضًا قرب البدء فى أعمال الزراعة والتجميل، مشددا  على الشركة المنفذه بالإلتزام بالبرنامج الزمنى وتكثيف فرق العمل للدفع بالأعمال المتبقيه بالمشروع  وفقا لتوجيهًا الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير المدن. 

رئيس جهاز الشروق الاشجار حمايتها البدء لمسة جمالية جهاز الشروق

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