الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

جهاز الشروق يشن حملة مكبرة لـ"إزالة مخالفات البناء"

رئيس جهاز الشروق
رئيس جهاز الشروق يقود حملة ازالة المباني

قاد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" حمله مُكبره لإزالة مخالفات البناء المخالفة لقانون البناء الحديث وكذلك ازالة  التعديات 

وأوضح رئيس جهاز الشروق، أن الحملة أسفرت على إزالة، ورفع 4 مواقع "تشوينات" مخالفه لبيع مواد البناء، وذلك فور رصدها بقطع الأراضى الشاغره بمركز خدمات المجاوره (جـ1) الحى الأول 

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وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن اللجنة المُشكله لإزالة التعديات بالتعاون مع قوة قسم شرطة التعمير تمكنت من إخلاء المواقع التى إستغلها أصحاب التشوينات المخالفه لممارسة النشاط فيها بدون تصريح وكذا مصادرة المواد الموجوده مع تحرير المحاضر اللازمة    
كما أكد المهندس على سعد رئيس الجهاز تواصل الحملات يوميًا للحفاظ على حقوق أملاك الدولة من المخالفين ومواجهة الظواهر العشوائيه بكل حسم وقوه.
 

وفى سياق آخر أشار المهندس "على سعد" إلى أن لجنة "إزالة المبانى المخالفه" تمكنت من تنفيذ قرار إزاله لدور مخالف بأحد العقارات السكنيه بالحى الأول،وذلك لقيام صاحب المخالفه بزيادة النسبه البنائيه بالسطح بغرض تحويلها لوحده سكنيه وتمثلت الإزاله فى هدم السقف الخرسانى المنفذ خارج النسبه القانونية

وفى سياق متصل، أفاد رئيس جهاز مدينة الشروق، أن قامت اللجنه بإتخاذ الإجراءات اللازمه وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفه بتحمل نفقة الإزاله  
 

وأهاب رئيس الجهاز مدينة الشروق،  بأصحاب قطع الأراضى الإلتزام  بالشروط البنائيه  وعدم تنفيذ أعمال مخالفه وتوجيه الإستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق.

ونوه المهندس على سعد بأهمية تنفيذ قانون البناء الحديث بالمدن الجديدة وفقا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق ووالمجتمعات العمرانية الجديدة وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات لتطوير المدن بأهمية تطبيق القانون 

لإزالة م خالفات البناء حملة م كبرة جهاز الشروق

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