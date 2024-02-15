الخميس 15 فبراير 2024
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اقتصاد

جهاز الشروق: رفع تطوير أعمال الطرق بحي النادي

المهندس على سعد رئيس
المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق

قام  المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق بجولة تفقدية برفقة مسئولى الجهاز، لمتابعة أعمال تنسيق الموقع الجارى تنفيذها بحى النادى.

وذلك فى إطار سعى الجهاز لرفع كفاءة الطرق داخل الأحياء السكنية للتيسير على المواطنين والانتقال بكل يسر بين الأحياء المختلفة.

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وأوضح على سعد أن المرحله الحاليه يتضمنها تنفيذ أرصفة المشاه أمام العقارات وحول المناطق المخصصة للزراعه وكذا حول مراكز الخدمات موجهًا خلال متابعته للمشروع برفع المخلفات وإخلاء مواقع التنفيذ من أى عوائق بالطرق.

وأضاف أن تلك الأعمال تقع ضمن أهداف مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع المستهدف تنفيذه بالحى حيث يتبع هذه الأعمال تنفيذ الطبقه الأسفلتيه للطرق الداخلية بخلاف قرب البدء فى أعمال الزراعه والتجميل.

وشدد رئيس الجهاز فى ختام الجولة على الشركة المنفذة الالتزام بالبرنامج الزمنى وتكثيف فرق العمل للدفع بالأعمال المتبقيه بالمشروع.

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