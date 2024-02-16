الجمعة 16 فبراير 2024
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مصر

أبرزهم صلاح عامر.. جهاز حدائق أكتوبر يختار مجلس أمناء جديدًا

المهندس محمد مصطفى،
المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن اختيار الكاتب الصحفي والإعلامي صلاح عامر لتشكيل المجلس الجديد كعضو في مجلس أمناء تنمية مدينة حدائق أكتوبر للدورة الجديدة لعام 2024 /2025. 

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي صلاح عامر عضو مجلس أمناء تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه خلال السنوات الماضية قام بالمساهمة في التوسع في إنشاء منافذ لبيع الخبز في مناطق متعددة في حدائق أكتوبر.

كما أشار إلى أنه افتتح فرعًا للمجمعات الاستهلاكية لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بالتنسيق مع رئيس الجهاز والمهندس محمد عبدالله، نائب رئيس الجهاز السابق ورئيس جهاز سوهاج الجديدة، وتمت متابعة ذلك مع وزير التموين والتجارة الداخلية.

افتتاح فرع المجمعات الاستهلاكية لشركة النيل 

وأعلن أنه قريبا سيتم افتتاح فرع المجمعات الاستهلاكية لشركة النيل للمجمعات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في المنطقة الخامسة، ابني بيتك، وافتتاح باقي الفروع في المناطق السابعة، ابني بيتك، والثانية، والثالثة، والرابعة.

وقال إنه تم التنسيق أيضا خلال السنوات الماضية مع المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق اكتوبر والمهندس محمد عبدالله نائب رئيس الجهاز السابق في تشغيل فروع منتجات وزارة الزراعة في المنطقتين الأولى والخامسة، ابني بيتك، والمناطق الأخرى.

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توفير قوافل تموينية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية

كما أضاف، أنه تمت الموافقة على توفير قطعة أرض لإنشاء مخبز في منطقة عمارات 41، وتم توفير قوافل تموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم والدواجن بواسطة أكثر من 30 سيارة بتخفيضات تصل إلى 25%، كما تم تنفيذ مبادرة لتخفيض الأسعار لأول مرة في حدائق أكتوبر وفي منطقة الخامسة "ابني بيتك" لتوفير سكر بسعر 27 جنيها وزيت بسعر 35 جنيها.

تنمية مدينة حدائق اكتوبر مجلس أمناء 9 اعضاء من السكان إنشاء منافذ الخبز المجمعات الاستهلاكية

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