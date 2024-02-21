رئيس جهاز العبور يتابع منظومة المياه والصرف الصحى وإحلال ورفع كفاءة المياه العكرة

أجرى المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهازمدينة العبور، جولة تفقدية رافقه نواب رئيس الجهاز والنواب مسئولي تنفيذ منظومة شبكات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءة محطة التنقينة بالمدينة.

كما تابع مسئولي جهاز مدينة العبور مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مأخذ المياه العكرة والذي يقع بمنطقة أنشاص على ترعة الإسماعيلية بالزوامل المغذي لمحطة تنقية مياه العبور الرئيسية، بهدف تلبية احتياجات التوسعات العمرانية بالمدن الجديدة من المياه، التي تتم تغذيتها من محطة العبور.

كما باشر رئيس جهاز مدينة العبور للوقوف على آخر المستجدات حيث تم تركيب طرمبة علي شاطي الماخذ وذلك لإزالة المخلفات بضغط المياه وكذلك تأمين حرم الماخذ بسور خرساني، كما تم رفع كفاءة وتوسعة بوابات الماخذ وذلك لامكانية دخول الطرمبات والمحركات وبوادي الحركة التي تم توريدها بصورة سهلة.

وفي نفس السياق، تفقد مسئولي جهاز العبور محطتي تخفيض المنسوب رقم 1- 2بالحي السادس بجوار محطة الصرف 6 وتتكون كل محطة غرفة دخول المياه وبها شبكة مصافى يدويه من الاستانلس ستيل وونش محوری قدرة ١ طن ٢ حركة كهربائية.