الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«عبد الرشيد»: جهاز بدر يسجل أعلي سعر بيع لـ11 محلًا وصيدلية ومخبز بالمزاد العلني

جلسة المزاد بمدينة
جلسة المزاد بمدينة بدر

قال  المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، إنه عُقدت اليوم جلسة المزاد العلني لبيع 11 محلا تجاريا  بمساحات تتراوح بين 18.65متر مربع  إلي 18.83 متر مربع، إضافة لبيع  صيدلية بمنطقة الامتداد الشرقي،  ومنطقة 155 عمارة اسكان اجتماعي بالأسواق أرقام 1-2 – منطقة 104 عمارة إسكان اجتماعى بالسوق رقم 2 وبيع  مخبز بمنطقة 53عمارة سكن مصر" بمنطقة الامتداد الشرقي، بحضور ممثل هيئة القضاء وزارة المالية وآخر بالمجتمعات العمرانية الجديدة. 

 

جهاز مدينة بدر يكشف أهم المشروعات التعليمية والطبية

رئيس جهاز الشروق: بدء طلاء سيقان الأشجار لحمايتها من الآفات وإضفاء لمسة جمالية

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتابع مشاريع الطرق والمحاور الرئيسية

عبد الرشيد: 59 مليون حصيلة بيع 11 محلًا وصيدلية بمنطقة الامتداد 

 

واستهل المهندس رضوان عبد الرشيد جلسة  المزاد بالمزايدة على عدد 11 محل وعدد 1 صيدلية بمنطقة الامتداد الشرقي منطقة 155 عمارة اسكان اجتماعي بالأسواق ارقام (1-2) – منطقة (104) عمارة اسكان اجتماعى بالسوق رقم (2) مخبز بمنطقة " 53عمارة سكن مصر" بمنطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر وبلغ أجمالي بيع المزاد    59.028 مليون جنية

جهاز بدر يكشف عن ارتفاع سعر المتر بالمدينة 


وصرح رئيس جهاز مدينة بدر بأنه وصل أعلى سعر للمتر في المحلات بمساحة 18.6متر مربع  بمنطقة الامتداد الشرقي منطقة 155 عمارة إسكان اجتماعي بقيمة 221 الف جنيه للمتر المسطح بإجمالي 4.12 مليون جنيه للمحل بنشاط سوبر ماركت.


وبلغ أعلى سعر للمتر في الصيدلية بمساحة 36.5متر مربع  بمنطقة الامتداد الشرقي منطقة 155 عمارة اسكان اجتماعي بقيمة (218.5) الف جنيه للمتر المسطح  ليسجل قيمة بيع الصيدلية بإجمالي 7.97  مليون جنيه،  كما بلغ   سعر المتر في المخبز بقيمة 41 الف جنيه للمتر المسطح بمساحة 395 متر مربع ليسجل  إجمالي  القيمة  البيعية للمخبز بنحو  16.19 مليون جنيه  بمنطقة " 53عمارة سكن مصر" بمنطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر. 
 

وأشار بسيوني غلوش  نائب رئيس الجهاز بأنه سعيًا من جهاز المدينة من توفير خدمات مختلفة للمواطنين والارتقاء بمستوى هذه الخدمات اللازمة  من محلات وصيدليات ومخابز وسوبر ماركت حيث تم بيع عدد 11 محل وصيدلية بالأسواق  التجارية رقم 2 بمنطقة الامتداد الشرقي منطقة (155) عمارة اسكان اجتماعي بالأسواق ارقام (1-2) – منطقة  (104) عمارة اسكان اجتماعي بالسوق رقم (2) + مخبز بمنطقة " 53عمارة سكن مصر" بمنطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر( محور سكن لكل المصريين)


وصرح  سامح سمير ناشد  معاون رئيس الجهاز بأنه تم بيع عدد 11 محل تجارية بأنشطة مختلفة (سوبر ماركت– كافيه – خضار وفاكهة – هايبر ماركت – كافتيريا  - حديد وبويات – مكتبة  - ومطعم  ) وعدد (1) وصيدلية   هذا  مما يؤكد اهتمام الدولة وهيئة المجتمعات الجديدة وجهاز المدينة بجميع الاحياء ومحاور الاسكان الاجتماعي  وتوفير الاسواق التجارية لهم


ونوه رئيس الجهاز على أهمية تنفيذا توجيهات  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الاسكان لتسليمها لحاجزيها وتوفير كافة الخدمات.

جهاز مدينة بدر المزاد العلني لبيع 11 محل تجاري صيدلية منطقة الامتداد الشرقي بيع مخبز اعلى سعر للمتر

مواد متعلقة

رئيس جهاز الشروق: بدء طلاء سيقان الأشجار لحمايتها من الآفات وإضفاء لمسة جمالية

جهاز الشيخ زايد يُنظم زيارة ميدانية لطلاب إحدى المدارس لمحطة تنقية المياه

الأكثر قراءة

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالي في بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟