«عبد الرشيد»: جهاز بدر يسجل أعلي سعر بيع لـ11 محلًا وصيدلية ومخبز بالمزاد العلني

قال المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، إنه عُقدت اليوم جلسة المزاد العلني لبيع 11 محلا تجاريا بمساحات تتراوح بين 18.65متر مربع إلي 18.83 متر مربع، إضافة لبيع صيدلية بمنطقة الامتداد الشرقي، ومنطقة 155 عمارة اسكان اجتماعي بالأسواق أرقام 1-2 – منطقة 104 عمارة إسكان اجتماعى بالسوق رقم 2 وبيع مخبز بمنطقة 53عمارة سكن مصر" بمنطقة الامتداد الشرقي، بحضور ممثل هيئة القضاء وزارة المالية وآخر بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

عبد الرشيد: 59 مليون حصيلة بيع 11 محلًا وصيدلية بمنطقة الامتداد

واستهل المهندس رضوان عبد الرشيد جلسة المزاد بالمزايدة على عدد 11 محل وعدد 1 صيدلية بمنطقة الامتداد الشرقي منطقة 155 عمارة اسكان اجتماعي بالأسواق ارقام (1-2) – منطقة (104) عمارة اسكان اجتماعى بالسوق رقم (2) مخبز بمنطقة " 53عمارة سكن مصر" بمنطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر وبلغ أجمالي بيع المزاد 59.028 مليون جنية

جهاز بدر يكشف عن ارتفاع سعر المتر بالمدينة



وصرح رئيس جهاز مدينة بدر بأنه وصل أعلى سعر للمتر في المحلات بمساحة 18.6متر مربع بمنطقة الامتداد الشرقي منطقة 155 عمارة إسكان اجتماعي بقيمة 221 الف جنيه للمتر المسطح بإجمالي 4.12 مليون جنيه للمحل بنشاط سوبر ماركت.



وبلغ أعلى سعر للمتر في الصيدلية بمساحة 36.5متر مربع بمنطقة الامتداد الشرقي منطقة 155 عمارة اسكان اجتماعي بقيمة (218.5) الف جنيه للمتر المسطح ليسجل قيمة بيع الصيدلية بإجمالي 7.97 مليون جنيه، كما بلغ سعر المتر في المخبز بقيمة 41 الف جنيه للمتر المسطح بمساحة 395 متر مربع ليسجل إجمالي القيمة البيعية للمخبز بنحو 16.19 مليون جنيه بمنطقة " 53عمارة سكن مصر" بمنطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر.



وأشار بسيوني غلوش نائب رئيس الجهاز بأنه سعيًا من جهاز المدينة من توفير خدمات مختلفة للمواطنين والارتقاء بمستوى هذه الخدمات اللازمة من محلات وصيدليات ومخابز وسوبر ماركت حيث تم بيع عدد 11 محل وصيدلية بالأسواق التجارية رقم 2 بمنطقة الامتداد الشرقي منطقة (155) عمارة اسكان اجتماعي بالأسواق ارقام (1-2) – منطقة (104) عمارة اسكان اجتماعي بالسوق رقم (2) + مخبز بمنطقة " 53عمارة سكن مصر" بمنطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر( محور سكن لكل المصريين)



وصرح سامح سمير ناشد معاون رئيس الجهاز بأنه تم بيع عدد 11 محل تجارية بأنشطة مختلفة (سوبر ماركت– كافيه – خضار وفاكهة – هايبر ماركت – كافتيريا - حديد وبويات – مكتبة - ومطعم ) وعدد (1) وصيدلية هذا مما يؤكد اهتمام الدولة وهيئة المجتمعات الجديدة وجهاز المدينة بجميع الاحياء ومحاور الاسكان الاجتماعي وتوفير الاسواق التجارية لهم



ونوه رئيس الجهاز على أهمية تنفيذا توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الاسكان لتسليمها لحاجزيها وتوفير كافة الخدمات.