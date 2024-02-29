الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

جهاز العاشر يحرر 175 قرار غلق وتشميع وإزالة 13 حظيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أصدر علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان تعليمات لنواب رئيس الجهاز للتنمية بضروره التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.

وكلف منيع باستمرار تواصل الحملات اليومية المكبرة من إدارة الاشغالات وإدارة الأمن، بالتعاون مع إدارة التنمية وشرطة المرافق وإدارة الحركة والمعدات وإدارة النظافة والتجميل للتصدى لأي مخالفة أو تعدى لتغيير النشاط.

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وباشر رئيس جهاز العاشر من رمضان تنفيذ جميع الشكاوى الوارده بالمجاورات السكنية مجاوره الـ 45 بالحى السادس حيث تم إزالة عدد الـ13 حظيرة طيور، كما تم إزالة 3 تاندة حديد أمام الوحدات السكنية، إضافة لذلك تم تنفيذ إزالة 9 استحواذات زراعات عشوائية حول الوحداة السكنية وفتح الممرات والطرق أمام المرة.

العاشر جهاز تواصل 175 قرار 13 حظيرة

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