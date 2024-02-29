جهاز العاشر يحرر 175 قرار غلق وتشميع وإزالة 13 حظيرة

أصدر علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان تعليمات لنواب رئيس الجهاز للتنمية بضروره التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.

وكلف منيع باستمرار تواصل الحملات اليومية المكبرة من إدارة الاشغالات وإدارة الأمن، بالتعاون مع إدارة التنمية وشرطة المرافق وإدارة الحركة والمعدات وإدارة النظافة والتجميل للتصدى لأي مخالفة أو تعدى لتغيير النشاط.

حملة مكبرة بالحي السادس والرابع بالعاشر من رمضان

وباشر رئيس جهاز العاشر من رمضان تنفيذ جميع الشكاوى الوارده بالمجاورات السكنية مجاوره الـ 45 بالحى السادس حيث تم إزالة عدد الـ13 حظيرة طيور، كما تم إزالة 3 تاندة حديد أمام الوحدات السكنية، إضافة لذلك تم تنفيذ إزالة 9 استحواذات زراعات عشوائية حول الوحداة السكنية وفتح الممرات والطرق أمام المرة.