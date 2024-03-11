بالأرقام.. خريطة حجم المشروعات القومية في بني سويف الجديدة

أعلن المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، عن خريطة المشاريع الجاري تنفيذها بالمدينة وفقا لخطة العام المالى 2024 والتي تتضمن مشروعات شبكة الطرق ومشروعات الإسكان وشبكة الكهرباء وشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

تكلفة خطة تنفيذ مشاريع قطاع الإسكان الجاري تنفيذها بـ95.5 مليون جنية

كشف عبدالجابر، في تصريح لـ"الدستور"، أن قطاع الإسكان يتضمن مشاريع جاري تنفيذها ومشاريع تم تنفيذها، موضحًا أن جاري تنفيذ قم شرطة "ابني بيتك 1" بتكلفة تقديرية تصل بـ20 مليون جنيه، كما جار تنفيذ 6 عمارات سكينة بواقع 144 وحدة سكينة بالمبادرة الرئاسية محور سكن لكل المصريين نموذج “الاكان المتوسط” مساحات تتراوح مابين 110 إلى 120 مترا مربعا بقيمة إجمالية تصل بـ73 مليون جنيه.

وقال إنه جاري تطوير وتأهيل 17 عمارة سكينة منخفضة التكاليفة بقيمة 2.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مستشفى جامعة النهضة بمنطقة الامتداد لتقديم الخدمة الطبية وسيتم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص.

حجم مشروعات الإسكان خلال عام 2023

وأشار رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى الانتهاء من رفع كفاءة عمارات منخفض التكاليف بالحي الكني الثاني بعدد 81 عمارة سكينة بتكفة تقديرية تصل لنحو 13 مليون جنيه، كما تم إسناد رفع كفاءة 17 عمارة أخرى من حساب مجلس الأمناء بتكلفة تقديرية بـ2.5 مليون جنيه.

واستكمل، أنه تم الانتهاء من توريد وتركيب 10 مظلات بالحي الثاني بمنطقة الإسكان بتكلفة تقديرية تصل لنحو 0.3 الف جنية، كما تم الانتهاء من تنفيذ منبي مديرية الأمن على مساحة 6 فدانة بالمدينة.

وصرح أن أعمال الطرق شريان الحياه للمدن العمرانية الجديدة حيث جار تنفيذ اعمال الطريق الرابطة بين مناطق الإسكان الاجتماعي 2 بمشروع عمارات الاكان بمنطقة 77 فدان ومنطقة إسكان الاجتماعي 3 متضمنا العمل الصناعي "البريخ" في مخر السيل بالمدينة، وقد تصل تكلفة المشروع إلى نحو 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ذلك جار تنفيذ ازدواج طريق القاهر المنيا الصحراوي بتكلفة تقديرية بقيمة 31 مليون.

أردف أنه جار تنفيذ استكمال الطرق بالحي السكني الرابع بتكلفة تقديرية بـ35 مليون جنيه، كما جار تنفيذ أعمال الطبقة السطحية للحري السكني الأول بقيمة 36 مليون جنيه، كما جار تنفيذ طرق الحي الخامس بقيمة 55 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جار رفع كفاءة بعض الطرق الصناعات المتوسطة بقيمة 30 مليون جنيه.

أضاف أن جار تنفيذ شبكة تغذية الرئيسية بالكهرباء للقرية التكنولوجية بقيمة 28 مليون جنية، كما جار تنفيذ أعمال إنارة الطريق الشرقي بقيمة 14 مليون جنية.

تابع أنه ضمن خطة جهاز المدينة بقطاع الكهرباء، جار تنفيذ شبكة الكهرباء بقطع الأراضي المميزة بمنطقة الامتداد بمركز المدينة بقيمة 72 مليون، كما جار تنفيذ أعمال تأهيل شبكة الكهرباء بالحي الرابع بقيمة 35 مليون جنيه، كما جار تنفيذ شبكة الكهرباء بمنطقة الإسكان الاجتماعي 3 بقيمة 60 مليون جنيه، كما جار تنفيذ شبكة كهرباء منطقة الأكثر تميز بقيمة 53 مليون جنيه.

تفاصيل تنفيذ مشاريع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة بـ مليار جنية

وأوصل رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، المشاريع الجار تنفيذها من أعمال مرافق من محطات المياه وشبكة الصرف الصحي وأعمال الفرمة بمنطقة الامتداد للمدينة بأحياء السكينة، والتي تضمن الحي السابع والثامن والحي الـ10 والحي الـ11 والحي الـ12 والحي الـ13 والحي الـ14، حيث تبلغ نسبة إنجار المشروع نحو 85%، وقد تصل تكلفة تنفيذ المشروع نحو مليار جنيه.

وشرح أن الاأياء المشار اليها تضم جميع فئات “الأكان” من الأراضي الأكثر تميزا والمميزة وأراضي الإسكان الاجتماعي وما يقرب من 8354 قطعة أرض، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بالمجاورة بالحي السكني الـ13 وتسليم 450 قطعة أرض للمواطنين المستفيدين من الأراضي.