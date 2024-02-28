الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز سوهاج الجديدة يُتابع معدلات تنفيذ أعمال ربط الطرق (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجري  المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينه سوهاج الجديدة اليوم الأربعاء، جولة تفقدية يرافقه  نواب ومعاونى رئيس الجهاز  لمتابعة أعمال الزراعة  والمسطحات الخضراء وشبكات الري وتنفيذ أعمال الطرق الرابطة  بين الطريق الدائري للمدينه وطريق الصحراوي الغربي. 

رئيس جهاز سوهاج الجديدة يكشف تفاصيل مشروعات الإسكان بالمدينة

رئيس جهاز العبور يتابع منظومة المياه والصرف الصحى وإحلال ورفع كفاءة المياه العكرة

‫ رئيس جهاز السادات يتفقد مشروعات الإسكان والمرافق والطرق وأعمال التطوير بالمدينة

رئيس جهاز طيبة الجديدة يستقبل أعضاء نقابة مهندسى الأقصر لبحث أوجه التعاون

تطوير المسطحات الخضراء بسوهاج الجديدة 

وأكد المهندس محمد عبد الله، على أهمية تنفيذ أعمال صيانة المزروعات بالمحاور الرئيسيه  والجزر الوسطى والتى يبلغ مساحتها الإجمالية ٥٢٤٢٨٧  ألف متر مسطح، مشددًا بضرورة الاهتمام بالمزروعات وإزالة الحشائش الضارة ومخلفات الأشجار وتسميد المزروعات فى أوقات التسميد كما هو متفق عليه فى خطة التسميد مع  مدير إدارة الزراعه بالجهاز وضرورة رى المزروعات. 

وفى سياق متصل، تفقد مسئولي جهاز مدينة سوهاج الجديدة، تنفيذ أعمال  زراعة منطقة  مشروع  الإسكان فوق المتوسط كما تفقد زراعة الجزيره الوسطى بالطريق الدائري الغربى المارة أمام محطة الفحص بمساحه 25000  الف متر  مسطح. 

وأوضح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة،  بأن الزراعه هى العنصر الأول من العناصر التى تظهر المدينه فى ابها صورها وتجذب السكان للاقامه به وصرح سيادته أن هذا الوقت هو افضل الأوقات لزراعة النباتات والأشجار وذلك استعدادا  لاستقبال فصل الربيع.

تفاصيل تنفيذ أعمال الطرق ورابطها بسوهاج الجديدة 

وتابع رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة تنفيذ أعمال مرحلة الفرمة لوصلة الطريق الرابط بين الطريق الدائري لمدينة سوهاج الجديده والطريق المؤدي إلي الطريق الصحراوي الغربي  بطول 700 متر  وحارة الخدمه بطول 500 متر بنسبة انجاز 80%.

وصرح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن هذا الطريق سيقوم بنقل حركة مرور سيارات النقل الثقيل المسافرة إلى المحافظات الأخرى  من داخل المدينة الى المرور من خارج المدينة من الطريق الدائري للمدينه  الى الطريق الصحراوى الغربى مما سيؤدى إلى توفير الوقت وقلة الحوادث.

سوهاج الجديدة يواصل رابط الطرق أعمال الزراعة

مواد متعلقة

رئيس جهاز سوهاج الجديدة يكشف تفاصيل مشروعات الإسكان بالمدينة

أستاذ تخطيط عمرانى: العاصمة الإدارية الجديدة تتصدر مدن الجيل الرابع الذكية

مسئولو " الإسكان " يتفقدون مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كواليس تحقيقات النيابة في مقتل الجواهرجي" حسني الخناجري"

عاجل| اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية لبحث الهدنة فى غزة

رسالة حماس تثير ذعر قادة إسرائيل.. ماذا يحدث في الضفة الغربية؟

رسميا.. موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الصيفي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية