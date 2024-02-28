رئيس جهاز سوهاج الجديدة يُتابع معدلات تنفيذ أعمال ربط الطرق (صور)

أجري المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينه سوهاج الجديدة اليوم الأربعاء، جولة تفقدية يرافقه نواب ومعاونى رئيس الجهاز لمتابعة أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء وشبكات الري وتنفيذ أعمال الطرق الرابطة بين الطريق الدائري للمدينه وطريق الصحراوي الغربي.

تطوير المسطحات الخضراء بسوهاج الجديدة

وأكد المهندس محمد عبد الله، على أهمية تنفيذ أعمال صيانة المزروعات بالمحاور الرئيسيه والجزر الوسطى والتى يبلغ مساحتها الإجمالية ٥٢٤٢٨٧ ألف متر مسطح، مشددًا بضرورة الاهتمام بالمزروعات وإزالة الحشائش الضارة ومخلفات الأشجار وتسميد المزروعات فى أوقات التسميد كما هو متفق عليه فى خطة التسميد مع مدير إدارة الزراعه بالجهاز وضرورة رى المزروعات.

وفى سياق متصل، تفقد مسئولي جهاز مدينة سوهاج الجديدة، تنفيذ أعمال زراعة منطقة مشروع الإسكان فوق المتوسط كما تفقد زراعة الجزيره الوسطى بالطريق الدائري الغربى المارة أمام محطة الفحص بمساحه 25000 الف متر مسطح.

وأوضح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بأن الزراعه هى العنصر الأول من العناصر التى تظهر المدينه فى ابها صورها وتجذب السكان للاقامه به وصرح سيادته أن هذا الوقت هو افضل الأوقات لزراعة النباتات والأشجار وذلك استعدادا لاستقبال فصل الربيع.

تفاصيل تنفيذ أعمال الطرق ورابطها بسوهاج الجديدة

وتابع رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة تنفيذ أعمال مرحلة الفرمة لوصلة الطريق الرابط بين الطريق الدائري لمدينة سوهاج الجديده والطريق المؤدي إلي الطريق الصحراوي الغربي بطول 700 متر وحارة الخدمه بطول 500 متر بنسبة انجاز 80%.

وصرح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن هذا الطريق سيقوم بنقل حركة مرور سيارات النقل الثقيل المسافرة إلى المحافظات الأخرى من داخل المدينة الى المرور من خارج المدينة من الطريق الدائري للمدينه الى الطريق الصحراوى الغربى مما سيؤدى إلى توفير الوقت وقلة الحوادث.