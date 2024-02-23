الجمعة 23 فبراير 2024
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مصر

رئيس جهاز طيبة الجديدة يستقبل أعضاء نقابة مهندسى الأقصر لبحث أوجه التعاون

طيبة الجديدة
طيبة الجديدة

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، وفدًا من أعضاء النقابة الفرعية للمهندسين بالأقصر، لبحث أوجه التعاون، ودراسة تخصيص قطعة أرض للنقابة بمدينة طيبة الجديدة، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الجهاز دعمه الكامل لنقابة المهندسين بالأقصر، وباقي النقابات المهنية، وتفعيل التعاون المشترك بين جهاز المدينة والنقابة، لدعم المهندسين من خلال توفير مقر للنقابة بالمدينة يخدم أبناء المحافظة من المهندسين وأسرهم، وتوفير نادٍ للمهندسين ليصبح متنفسًا لهم ولأسرهم.

شبكات الكهرباء

وفي سياق آخر، اجتمع المهندس علاء عبد اللاه، مع مسئولي قطاع توزيع كهرباء الأقصر "شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء"، لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بتنفيذ وتشغيل شبكات الكهرباء بالمدينة.
ووعد مسئولو شركة الكهرباء بإصدار التعليمات للعاملين بشبكة كهرباء طيبة نحو سرعة إنهاء إجراءات الاختبار، وإطلاق التيار، والاستلام للمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدينة، حرصًا على سرعة توصيل خدمة الكهرباء لجميع المناطق بالمدينة.

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وأكد المهندس علاء عبداللاه، مواصلة التعاون مع العاملين بشبكة كهرباء طيبة لتقليل كمية فقد الكهرباء بالمدينة، وانتظام التيار.
وفي سياق متصل، وجه المهندس علاء عبداللاه، بالاهتمام بأعمال الزراعة والنظافة والمظهر الحضاري للمدينة، والاهتمام بصيانة المزروعات من شجر ونخيل، وأعمال النظافة اليومية وبالأخص الأرصفة، وكذا ضرورة الاهتمام بأعمال صيانة الطرق وترميم جميع مناطق القطع بالطرق.

صيانة دورية للمسطحات الخضراء

وأكد رئيس الجهاز ضرورة عمل صيانة دورية للمسطحات الخضراء، وأعمال الزراعة بجميع الأحياء وجميع ما يلزم لها، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، وتوفير جودة الحياة للمواطنين، وجذب المستثمرين، وضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال تنسيق المواقع.
وواصل المهندس علاء عبداللاه، جولاته اليومية والميدانية، بالمرور على المركز التكنولوجي لإدارة المياه والتحصيل لمتابعة سير العمل، ومتابعة موقف المشتركين، والمتأخرات والمديونيات، وحجم استهلاك المياه للمواطنين والشركات. 

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وشدد رئيس الجهاز على إصدار جميع فواتير المياه في الموعد المستحق، وعدم التأخير في الإصدار، مؤكدًا مواصلة متابعة مديونيات استهلاك المياه، وفى حالة عدم السداد يتم إرسال الإنذارات للعملاء والشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة.


وتابع رئيس الجهاز الجولة بالمرور على المركز التكنولوجى لخدمة العملاء، مشددًا على تواجد مندوبي الإدارات بصفة مستمرة بالمركز تسهيلا على العملاء، وسرعة إنجاز الأعمال.

جهاز طيبة طيبة الجديدة الأقصر المهندسين النقابات المهنية

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