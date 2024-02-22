الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السفارة الأردنية بالقاهرة تدعو رعاياها للالتزام بتعليمات تصريف وحمل العملة فى مصر

العملة
العملة

دعت السفارة الأردنية في القاهرة، المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين لمصر، إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية الرسمية بخصوص تصريف وحمل العملة والمبالغ المسموح بها داخل الأراضي المصرية وفي المطارات. 

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وأكدت السفارة، في بيانٍ أصدرته، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس)، ضرورة التزام المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين لمصر، بالتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية الرسمية المختصة بخصوص المبالغ المالية المسموح بحملها من العملة المصرية أو العملات الأجنبية أثناء تواجدهم داخل الأراضي المصرية ومطاراتها.

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وأهابت السفارة بالرعايا الأردنيين ضرورة تصريف العملة من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لهذه الغاية استنادًا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري، محذرة من مخالفة التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم تصريف العملة من جهات غير تلك المصرح لها حتى لا يقعوا تحت طائلة المسئولية القانونية.

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