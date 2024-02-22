الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

ختام فعاليات البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي لإعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل" بالغربية

التربية والتعليم
التربية والتعليم

شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي لإعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل" لطالبات برنامج فني تكنولوجيا الحاسبات، بحضور 73 طالبة من طالبات التعليم الفني، بمدارس الجلاء الصناعية بنات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وطنطا الصناعية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، والمحافظ طارق رحمي.

وذكر بيان اليوم الخميس، أن الفعاليات أقيمت بمدرسة طنطا الثانوية الفندقية، بحضور مدير عام التعليم الفني أحمد شلبي، ومدير إدارة التدريب بالمديرية الدكتورة مرفت فايد، ومدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية محمد الفيومي.

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وقام وكيل الوزارة، خلال الفعاليات، بتكريم جميع المشرفين والقائمين على التدريب وإعداد الحقيبة التدريبية، والطلبة المتميزين في البرنامج التدريبي، وجميع الطالبات اللاتي حضرن التدريب، مقدمًا الشكر والتقدير للمدربين والمشرفين، متمنيًا دوام التوفيق والتميز للطلاب.

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يٌذكر أن البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي لإعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل"، تم بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر، والمؤسسة المصرية للتنمية والجودة، وتم التدريب على 3 محاور أساسية من الناحية النظرية، أولًا، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم، ثانيًا، التعرف على الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، ومزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي، وثالثًا، أدوات الذكاء الاصطناعي، أما من الناحية العملية، فتركزت على 3 محاور، الأول، مفهوم الروبوت ووظيفته وأنواعه ومكوناته، والمحور الثاني، أنواع بوردات أردينو ومجموعة من الأكواد البرمجية، أما المحور الثالث فتناول المتغيرات وأنواعها وعبارات التحكم وأنواعها وعبارات اتخاذ القرار وأنواعها.

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