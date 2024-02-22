الخميس 22 فبراير 2024
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مصر

عبدالغفار: التعليم العالى توفر منحًا دراسية للطلاب المصريين بمختلف الجامعات الأجنبية

الدكتور عادل عبدالغفار
الدكتور عادل عبدالغفار

أولت وزارة التعليم العالي اهتمامًا كبيرًا بتوفير المنح الدراسية للطلاب المصريين بالخارج للاستفادة من الخبرات والتجارب الدراسية في الجامعات الأجنبية، حيث تم توقيع شراكات تعاون بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية لتبادل الطلاب.

وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، إنه تم التعاون المشترك بين الجامعات التكنولوجية والمكتب الثقافي المصري في لندن ودعم جهود توفير منح دراسية وبعثات للطلاب المصريين في المجالات التكنولوجية المختلفة، وذلك في ظل تميز العلاقات العلمية والأكاديمية بين المؤسسات التعليمية البريطانية ونظيرتها المصرية خلال الفترة الماضية.

وأكد الصباغ أن الطالبة ياسمين عصام "المعيدة ببرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية"، والطالبة فرح تامر "الطالبة بالفرقة الثانية بالبرنامج ذاته"، الحاصلتين على بعثة دراسية بجامعة ستراثكلايد الإسكتلندية، للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير في تخصص الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بالإضافة إلى الحصول على شهادات مهنية بجانب الشهادات الأكاديمية في مجال التخصص، مع كل التسهيلات اللازمة لمساعدة الطالبتين، وإنهاء إجراءات سفرهما، وحتى وصولهما جامعة ستراثكلايد والبدء في دراستهما بالجامعة.

كما أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في توفير منح دراسية للطلاب المصريين بالخارج في مختلف الجامعات والدول الأوروبية لتبادل الخبرات وصقل مهارات الطلاب المصريين، حيث حصلت علي منح دراسية من هيئة التبادل التعليمي والثقافي الفلوبرايت في مجال دراسات الإعاقة، وتشمل منحا مُدعمة بالكامل لدراسة الماجستير، وإجراء أبحاث الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه في التخصصات المختلفة التي تخدم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم تقديم منح دراسية  للطلاب والمهنيين للدراسة في الكليات المُجتمعية في الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الفنية والتطبيقية والمهنية.

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كما ناقش  الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع إيفون باومان سفيرة سويسرا لمصر توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين بسويسرا، وتبادل الخبرات والطلاب بين الجامعات المصرية والجامعات السويسرية، بما يُسهم في تبادل الخبرات

منح دراسية لتبادل الخبرات الطلاب المصريين الفلوبرايت دراسات الإعاقة

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