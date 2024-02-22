الخميس 22 فبراير 2024
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مصر

انطلاق البعثة التجارية المصرية لكينيا وأوغندا بمشاركة 32 شركة.. مارس المقبل

خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم

ينظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بعثة تجارية مشتركة إلى كينيا وأوغندا خلال الفترة من 3 وحتى 10 مارس المقبل بمشاركة 30 شركة.


وأوضح المجلسان في بيان أنه تم عقد اجتماعًا تحضيريًا للبعثة شارك فيه عبر تطبيق "زووم" المستشار التجاري عمرو بكرى رئيس مكتب نيروبي بكينيا ومحمد علي سكرتير أول بمكتب التمثيل التجاري، حيث تم شرح خصائص كل من السوقين الكيني والأوغندي من حيث اشتراطات ومتطلبات دخول الشركات لتلك الأسواق، وأهم القطاعات التصديرية المستهدفة ومستويات الأسعار والطابع العام للدولة وضرورة الالتزام بكافة تعليمات الأمن والسلامة.

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من جانبه، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه تقدم إلى البعثة أكثر من 70 شركة من الشركات الأعضاء ولكن وقع الاختيار على 20 شركة فقط في قطاع الكيماويات،وفقا لاحتياج السوق في الدول المستهدفة ومدى قابلية السوق للمنتجات الخاصة بكل شركة ووفقا للبند الجمركي الخاص بكل منتج.


وأوضح "أبو المكارم" أنه تم التحضير للبعثة منذ ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المختلفة سواء كانت الجهات الرسمية والدبلوماسية والجهات الاستشارية القائمة على تنسيق اللقاءات الثنائية مع المشترين الأجانب في كل من دولتي كينيا وأوغندا وإعداد الدراسة والبحوث التسويقية وبيان القدرة الاستيرادية للدول المستهدفة من كل منتج.


وأفاد بأن القطاعات المشاركة بالبعثة من المجلس تضم قطاعات البلاستيك والمطاط والكيماويات غير العضوية والمواسير الخاصة بالبنية التحتية والشكائر البلاستيك والورقية ومستلزمات التغليف، وقال إنه تم تحديد زيارات ميدانية للأسواق والمصانع قبل اللقاءات الثنائية. 

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من جانبه، قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إن عدد المشاركين في البعثة من قطاعات المجلس 12 شركة من قطاعات مختلفة في مواد البناء والصناعات المعدنية تم اختيارهم وفقا لمتطلبات سوق الدول المستهدفة كينيا وأوغندا.


وأوضح أن البعثة سوف تستغرق ستة أيام عمل سيتم خلالها عمل زيارات ميدانية ولقاءات ثنائية بالدولتين.


وأفاد بأن القطاعات المشاركة تشمل الرخام والجرانيت والسيراميك وتشكيلات المعادن والأبواب والنوافذ الـUPVC والألومنيوم وقطاعات المواد العازلة للإنشاءات والطرق وقطاع المقاولات.

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الأسمدة المجلس التصديري البناء والحراريات والصناعات المعدنية كينيا وأوغندا عمرو بكرى رئيس مكتب نيروبي بكينيا السوقين الكيني والأوغندي

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