المجلس التصديري للصناعات الهندسية: 15 شركة بالقطاع تبحث زيادة الصادرات إلي ليبيا

ترأست مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وفد من رجال الأعمال المصريين وعدد 15 شركة مصرية في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والآلات الزراعية والصناعات الكهربائية من الكابلات والمولدات الكهربائية لزيارة دولة ليبيا؛ لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتسهيل عمليات التعاون التجاري والتكامل بين رجال أعمال البلدين في مختلف المجالات، والتأكيد على ضرورة تعزيز وتعميق هذا التعاون وفتح آفاق استثمارية مشتركة.

وأشار بيان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن اللقاءات شهدت حضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة "محمد الرعيض"، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية السيد "سعد الحنيش" والقائم بأعمال السفارة المصرية السفير "مصطفى تامر" ورئيس غرفة تجارة طرابلس أنور أبوسته وعدد كبير من رؤساء الشركات والمؤسسات الليبية.

ولفت البيان، إلي أن الزيارة تستمر لمدة أسبوع وتشمل عقد لقاءات بين الوفد المصري وعدد من أعضاء وقيادات غرف التجارة الليبية وممثلين لعدد من المؤسسات الاقتصادية في مختلف المدن الليبية، وتُعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تُجرى برعاية مباشرة من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا.

وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن أجواء اللقاءات إيجابية للغاية من الجانبين، وهناك تفاهمات في ملفات التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات المصرية ونظيرتها الليبية في القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديري للصناعات الهندسية.



وأكدت "حلمي" أن السوق البيبي أحد أهم الأسواق المستهدفة لقطاع الصناعات الهندسية؛ لكونه سوق كبير ويستوعب المنتجات المصرية، وهناك توافق على تصدير المزيد من الإنتاج الهندسي المصري إلى السوق الليبي خلال الفترة القادمة، وأن هذه الزيارة هي مجرد بداية لتعاون أشمل وأكبر.



وشددت مي حلمي على الدور الفعال لوزارة الخارجية المصرية لإنجاح البعثة المصرية الحالية في ليبيا، مشيرة إلى أن السفير طارق دحروج المسؤول عن ملف ليبيا ساهم بجهود كبيرة في تذليل العقبات أمام البعثة.