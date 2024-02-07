الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "التصديري للصناعات الكيماوية" لـ"الدستور": 12% نمو متوقع خلال 2024

خالد ابو المكارم
خالد ابو المكارم

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والتي أثرت على أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وأسعار الشحن والنقل إلا أن المصنعين العاملين في مختلف قطاعات الصناعات الكيماوية استطاعوا الاستمرار في التنافس عالميا بقدر المستطاع.

وأوضح أبو المكارم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قطاع الصناعات الكيماوية حقق طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن القطاع حقق صادرات بقيمة 7 مليار دولار لعام 2023، لافتا إلى أنه مستهدف أن يحقق القطاع نموا كبيرا خلال العام الجاري 2024، حيث أن من المتوقع أن يصل نمو القطاع ما بين 10 إلى 12%

أبو المكارم: الصناعات الكيماوية شهدت طفرة خلال 2023

وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن القطاع شهد طفرة أيضا في دخول عدد كبير من الأسواق، مشيرًا إلى أن الحروب القائمة جعلت لمصر مكانة كبيرة خاصة في صناعة الأسمدة، حيث أن روسيا وأوكرانيا يعتبر من أكبر سواق الأسمدة ولكن عقب النزراعات القائمة تصدرت الصناعات المصرية من الأسمدة المشهد مما جعل لها مكانه كبيرة ومميزة وأصبح الطلب عليها أكبر.

وكشف خالد أبو المكارم عن أن هناك عدد كبير من الأسواق التي تم فتحها أما الصناعات الكيماوية المصرية، حيث تعددت الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع من مختلف القارات ومن أبرز هذه الدول كينيا وأوغندا غانا نيجيريا تركيا إيطاليا البرازيل بلجيكا فرنسا أمريكا بريطانيا ليبيا السعودية إسبانيا.

وأضاف أبو المكارم أن الغرفة تشارك في عدد كبير من المعارض الدولية، وذلك ترويجًا للمنتجات المصرية، وحرص القطاع بالتواجد في جميع المعارض الدولية والمحلية، لافتًا إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية من أهم القطاعات الصناعاية والتي تولت أهتمام كبير من قبل الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية التصديري للصناعات الكيماوية الظروف الاقتصادية أسعار المواد الخام

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