"التنمية الصناعية" تعقد إحدى ندواتها التوعوية والترويجية بجامعة دمنهور

نظمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إحدى نداوتها الترويجية للمجمع الصناعي بالحرم الجامعى لجامعة دمنهور بعنوان "محور تنموي جديد بالبحيرة"، وفي ضوء التعاون والتنسيق بين الهيئة والجامعة، وفي إطار الفعاليات الترويجية المستمرة بنطاق محافظة البحيرة للتعريف بطرح المجمع الصناعي الجديد بحوش عيسى.

تعزيز الفكر الصناعى بالمجتمع المصري

ويأتي ذلك دعمًا لفكر ريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات وتماشيًا مع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، الرامية إلى تعزيز الفكر الصناعى بالمجتمع المصري وذلك من خلال فريق عمل من قبل هيئة التنمية الصناعية برئاسة خالد عز الرجال "رئيس الإدارة المركزية للتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات الصناعية" وبالتنسيق مع محافظة البحيرة.

حضر الندوة منى السيد مبروك "نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة"، أ.د. أمل محمد بيومي "عميد كلية التربية"، ومدحت محمد شومان "مدير عام الائتمان بالبنك الأهلى بفرع دمنهور"، ومجموعة من الجامعيين بالكليات العلمية والتطبيقية المتنوعة، ومجموعة من طلاب الفرق الثالثة والرابعة بكليات الجامعة المختلفة، ومجموعة من المستثمرين بالقطاع الصناعي، وعدد من المهتمين بالشأن الصناعي في المحافظة.

أهمية المجمعات الصناعية في دعم ريادة الأعمال

واستعرض فريق عمل الهيئة خلال الندوة أهمية المجمعات الصناعية في دعم ريادة الأعمال، ودورها فى تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة بجمهورية مصر العربية، وأهم مميزات المجمع الصناعي الجديد، والقطاعات والأنشطة المستهدف تخصيص الوحدات الإنتاجية لها للمساهمة فى توطينها وتعميقها بنطاق بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى الرد على مجموعة من الاستفسارات المتنوعة من قبل الحضور فيما يخص الشأن الصناعي، وكذا المجمع الصناعي الجديد بحوش عيسى.

كما تم إستعراض أهم الحوافز والتيسيرات المخصصة للسادة المستثمرين الراغبين في الانضمام لهذا الصرح الصناعي الجديد، ومن أهمها:

• طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار.

• تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

• الإستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن.

• القيمة الإيجارية للوحدة الصناعية بالمجمع 1300 جنيهًا شهريا شاملة مصاريف صيانة المرافق والخدمات العامة للمجمع.

• إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط.

• الإستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات الغير مالية.

• إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي وبدون حد أقصى من الوحدات.