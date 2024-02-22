الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سفير فرنسا: تقارب كبير فى مواقف مصر وفرنسا حيال الأزمة فى غزة

سفير فرنسا بالقاهرة
سفير فرنسا بالقاهرة

أكد سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه، عمق علاقات التعاون بين بلاده ومصر في شتى المجالات، واصفًا إياها بأنها "قوية وديناميكية" وهو ما يعكسه التنسيق الوثيق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

وأشار السفير الفرنسي، اليوم الخميس، على هامش افتتاح مركز إصدار التأشيرات الجديد بالشيخ زايد - إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى قبل أيام بين الرئيسين السيسي وماكرون، وكذلك الزيارة التي أجراها وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه مؤخرًا إلى القاهرة، حيث حرص على أن تكون مصر الوجهة الأولى في جولته بمنطقة الشرق الأوسط. 

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وأكد شوفالييه على وجود ديناميكية سياسية قوية بين البلدين، لافتًا إلى أنه قد كُلف كسفير جديد لبلاده لدى مصر بالعمل على تعظيم العلاقات بين القاهرة وباريس في كافة المجالات، بما في ذلك تسهيل سفر المواطنين بين البلدين، وهو ما يعد أمرًا هامًا لإحداث التقارب بين الشعوب.

وحول الوضع في غزة، شدد السفير الفرنسي على تقارب مواقف القاهرة وباريس حيال الأزمة الكبيرة في القطاع، مشيرًا إلى التصريحات والمواقف الفرنسية ذات الصلة بالوضع في القطاع والمتقاربة بشكل كبير مع الموقف المصري.

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وأوضح شوفالييه أن افتتاح مركز إصدار التأشيرات بالشيخ زايد اليوم من شأنه تقديم الخدمات بشكل أفضل، ما يسهل الأمر على طالبي التأشيرات، وذلك يندرج في إطار ديناميكية العلاقات التي تربط بين مصر وفرنسا. 

سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منطقة الشرق الأوسط

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