رئيس جهاز 6 أكتوبر يكلف بشن حملات لإزالة المبانى المخالفة (صور)

كلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، نواب رئيس الجهاز كل فى قطاعه، بشن حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة بمختلف الأحياء، كما شدد باستمرار المتابعة والرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها.

أوضح رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن حملات المتابعة والرصد أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم 1308 المجاورة السادسة الحي الرابع.

كما أفاد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن حملات المتابعة والرصد أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم (95 أ) منطقة بيت الوطن، بالإضافة إلى التحفظ على سيارة نقل مخلفات بأرض نقابة المحامين بالقطاع الشمالي.

وشدد "النجار" على ضرورة تكثيف عمليات المتابعة والرصد الصباحية والمسائية يومياً للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن أعمال الإزالة المباني المخالفة تمت تحت إشراف محمد عمرو معاون رئيس الجهاز والمشرف على القطاع الشمالى، وبحضور ماهر سعد مدير الإزالات بالقطاع الشمالى، فضلًا عما تم من أعمال الإزالة الثانية تحت أشراف المهندس رمضان عبدالصمد نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي، ومحمد عبدالناصر معاون رئيس الجهاز، وبحضور مصطفى عبدالسلام مدير الإزالات بالقطاع الشرقى، وطارق عبدالعاطى رئاسة الأحياء.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه في حالة وجود أى شكاوي يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة ٦ أكتوبر "أون لاين" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أنه يتم عمل هذه الحملات بصفة مستمرة داخل المدينة للقضاء على أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وفقًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير وتنمية المدن.

حملة لازالة المباني المخالفة بمدينة 6 أكتوبر

حملة لازالة المباني المخالفة بمدينة 6 أكتوبر

حملة لازالة المباني المخالفة بمدينة 6 أكتوبر

حملة لازالة المباني المخالفة بمدينة 6 أكتوبر

حملة لازالة المباني المخالفة بمدينة 6 أكتوبر