الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز

مصر

رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد مشروع "جنة" وأعمال رفع الكفاءة والتطوير بالمدينة

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، مشروع "جنة" السكنى بالمدينة، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والوقوف على نسب تنفيذها يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع.

وأوضح " النجار"، أنه جارٍ تنفيذ 21 عمارة بمشروع جنة، وجارٍ طرح المرحلة التكميلية به، حيث بلغت نسب تنفيذ العمارات نحو 85%.

وتفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، عدد 7 عمارات تم الانتهاء من تنفيذها وجاهزيتها للتسليم ومنطقة حمام السباحة الجاري تنفيذه بالمنطقة، وتابع صيانة المسطحات الخضراء بين العمارات، وأعمال صيانة الشوارع والإضاءة بالبوابة الثانية.

وقال "النجار" إنه جارٍ تنسيق الموقع العام، وتنفيذ شبكة الزراعة، موجهًا بالالتزام بمتابعة تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة.

يذكر أن مشروع جنة من المشروعات التي تقدمها وزارة الإسكان، ويقع  في التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، بالقرب من وصلة دهشور ومحور 26 يوليو،  ويحتوي على 280 عمارة.

وفي سياق متصل، أجرى "النجار" جولة مرورية بالحي المتميز بالقطاع الشرقي؛ للوقوف علي الموقف التنفيذي للأعمال الجارية والتي تتمثل في رفع كفاءة الطرق بالحي من خلال توسعة طريق عبدالمنعم رياض، ومتابعة أعمال خط الري الرئيسي الجاري تنفيذه بأقطار مختلفة، والإطلاع على نسب التنفيذ.

وفي سياق آخر، تفقد المهندس عادل النجار، وصابر سرور، رئيس مجلس الأمناء، معرض "أهلا رمضان"، للتأكد من توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية، ومدى التزام العارضين بالأسعار المخفضة، ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض.

عادل النجار مدينة ٦ أكتوبر جنة مشروع جنة المسطحات الخضراء

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