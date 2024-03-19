رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال تطوير محاور الطرق بمنطقة الميناء

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبدالهادي، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، أعمال تعديل ورفع كفاءة محاور الطرق والجزر بمدخل ميناء دمياط؛ للعمل على تحسين حركة السيولة المرورية والرؤية البصرية والجمالية لمنطقة الميناء، وما حولها من المنطقة التخزينية.

ووجّه الدكتور مهندس محمد خلف الله بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التوسعة للمحاور المستجدة لتنظيم حركة مرور المركبات بالمنطقة، ورفع كفاءة الأرصفة والمشايات، مع تنفيذ أعمال الزراعة للانتهاء من التنفيذ مباشرة، والانتهاء من أعمال الطرق من خلال التنسيق بين إدارات الجهاز والشركة المنفذة، على أن يتم تنسيق المزروعات بما لا يعوق الرؤية البصرية، وبالشكل الذى يليق بجهود التطوير الجارية بالمنطقة.

وصرح الدكتور مهندس محمد خلف الله بأن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات، والغلق والإخلاء الإدارى والسحب من الإدارات المختصة بالجهاز، قامت بشن حملة مكبرة لتنفيذ 22 قرار غلق وتشميع للمحال التى تعمل بدون ترخيص، وكذلك للبدرومات التى تزاول أنشطة بالمخالفة للقانون، بالحي الأول بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية، أو تجارية بها، كالوحدات السكنية، سواءً بالعمارات أو قطع الأراضي، أو السكنى، أو البدروم، أو الجراج، وذلك دون الحصول على الموافقة اللازمة.

وحذر رئيس جهاز دمياط الجديدة المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها.

جدير بالذكر أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبدالهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد محمود عبيد، رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.