الإثنين 18 مارس 2024
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مصر

رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، الإثنين؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسي، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع الإشارة لجهود الحكومة المتواصلة، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لسرعة الإفراج الفوري عن البضائع المتواجدة بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء ما يتم اتاحته من عملة أجنبية، تسهم بشكل كبير في الإفراج عن مزيد من البضائع، خاصة السلع الأساسية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.

صرح متحدث الحكومة بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تحليل قيم أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات" وتصنيفاتها، كما تم الإشارة إلى قيم البضائع المفرج عنها، وذلك حتى تاريخه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول موقف مختلف المراكز اللوجستية بالموانئ الجمركية، التي تم تطبيق منظومة "نافذة" بها، ومعدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات السابقة.

ونوه الحمصانى إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الشهادات المصدرة، وحجم المتعاملين على المنظومة، واجمالي عدد المصدرين الأجانب على المنظومة.

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