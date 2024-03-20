الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس جهاز سوهاج الجديدة: استبدال 3556 كشاف ليد بأعمال صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع

المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز سوهاج الجديدة

كلف المهندس محمد عبدالله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أسامة الكسان نائبه وإدارة الكهرباء بالجهاز بمتابعة أعمال الصيانة لاظهار المدينة فى أجمل منظر جمالى.

وأشار"عبدالله"، إلي أنه تم استبدال عدد 2300 كشاف صوديوم بكشافات ليد قدرة 105 وات لتركيبها بجميع محاور المدينة الرئيسيه، كما  تم تركيب عدد 226 كشاف ليد قدرة 105 وات بمنطقة ابني بيتك 2، فضلًا عن  تركيب عدد 1030 كشاف ليد  قدرة 105 وات بمنطقة  الشريط المميز بعرض 100 متر شرق مدخل المدينة الشمالي.

 وقال رئيس الجهاز، إنه جار تصنيع عدد 5800 كشاف ليد قدرات 105 وات و150 وات لاستبدال باقي كشافات الصوديوم بكشافات ليد.

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع تنفيذ محطات الصرف الصحى (صور)

تكثيف أعمال صيانة أعمدة الإناره بالشوارع الرئيسية والميادين

فى سياق متصل، أكد المهندس أسامة الكسان على  استمرار عملية الاهتمام الدائم بأعمال الصيانة الشامله لشبكة الإنارة بمدينة سوهاج الجديده وأصدر تعليماته لشركات المقاولات المسند لها أعمال الصيانة بوضع خطة زمنية مكثفه لتلافي أي ملاحظات بشبكة الإناره. 

وأوضح "الكسان"، أنه جار حاليًا تنظيم الأسلاك داخل أعمدة الإناره مع غلق أبواب الكشف، كما تم البدء فى المحاور الرئيسية وجار استكمال باقى مناطق المدينة بالتتابع. 

في ذات السياق، شدد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، على سرعة استبدال الكشافات التالفه، وأصلاح أعمال اعطال الكابلات وإعادة تأهيل الولاعات بجميع المناطق، موجهًا بسرعة صيانه أعمدة الحدائق والميادين العامة، بالإضافة إلي تركيب لمبات موفرة، مضيفًا أن يجب توفير المعدات اللازمة لسرعة إنجاز العمل من لوادر وسيارات وأبراج لسرعة تلافى أى ملاحظات وتغيير الأعمدة التالفة نتيجة حوادث الطريق.
كما وجه مسئولو جهاز مدينة سوهاج الجديدة بضرورة المرور لرصد أي مخالفات وسرقة للتيار وتحرير محاضر لأى شخص مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضده من أجل الحفاظ علي المال العام.

كشاف ليد استبدال تصنيع سوهاج الجديدة رئيس جهاز

مواد متعلقة

رئيس جهاز سوهاج الجديدة: يكلف بشن حملة لازالة مخالفات المباني بالاحياء

الأكثر قراءة

ذعر في القصر الملكي بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير في أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

القصة الكاملة لـ"أسد التجمع".. شبل يتجول فى الشوارع والشرطة تضبط صاحبه

على طريقة إمام عاشور.. الأهلى يحسم صفقة إياد العسقلانى

"حذاء" كشف المتهم.. أمن المنوفية يحل لغز شنق مدرسة وسرقة منزلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة