رئيس جهاز سوهاج الجديدة: استبدال 3556 كشاف ليد بأعمال صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع

كلف المهندس محمد عبدالله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أسامة الكسان نائبه وإدارة الكهرباء بالجهاز بمتابعة أعمال الصيانة لاظهار المدينة فى أجمل منظر جمالى.

وأشار"عبدالله"، إلي أنه تم استبدال عدد 2300 كشاف صوديوم بكشافات ليد قدرة 105 وات لتركيبها بجميع محاور المدينة الرئيسيه، كما تم تركيب عدد 226 كشاف ليد قدرة 105 وات بمنطقة ابني بيتك 2، فضلًا عن تركيب عدد 1030 كشاف ليد قدرة 105 وات بمنطقة الشريط المميز بعرض 100 متر شرق مدخل المدينة الشمالي.

وقال رئيس الجهاز، إنه جار تصنيع عدد 5800 كشاف ليد قدرات 105 وات و150 وات لاستبدال باقي كشافات الصوديوم بكشافات ليد.

تكثيف أعمال صيانة أعمدة الإناره بالشوارع الرئيسية والميادين

فى سياق متصل، أكد المهندس أسامة الكسان على استمرار عملية الاهتمام الدائم بأعمال الصيانة الشامله لشبكة الإنارة بمدينة سوهاج الجديده وأصدر تعليماته لشركات المقاولات المسند لها أعمال الصيانة بوضع خطة زمنية مكثفه لتلافي أي ملاحظات بشبكة الإناره.

وأوضح "الكسان"، أنه جار حاليًا تنظيم الأسلاك داخل أعمدة الإناره مع غلق أبواب الكشف، كما تم البدء فى المحاور الرئيسية وجار استكمال باقى مناطق المدينة بالتتابع.

في ذات السياق، شدد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، على سرعة استبدال الكشافات التالفه، وأصلاح أعمال اعطال الكابلات وإعادة تأهيل الولاعات بجميع المناطق، موجهًا بسرعة صيانه أعمدة الحدائق والميادين العامة، بالإضافة إلي تركيب لمبات موفرة، مضيفًا أن يجب توفير المعدات اللازمة لسرعة إنجاز العمل من لوادر وسيارات وأبراج لسرعة تلافى أى ملاحظات وتغيير الأعمدة التالفة نتيجة حوادث الطريق.

كما وجه مسئولو جهاز مدينة سوهاج الجديدة بضرورة المرور لرصد أي مخالفات وسرقة للتيار وتحرير محاضر لأى شخص مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضده من أجل الحفاظ علي المال العام.