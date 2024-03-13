رئيس جهاز سوهاج الجديدة: يكلف بشن حملة لازالة مخالفات المباني بالاحياء

شدد المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بضرورة الاهتمام والمحافظه على المظهر الحضاري لمدينه سوهاج الجديدة ورصد جميع المخالفات البناء الموجوده وإزالتها

وقد كلف المهندس محمد عبد الله، ادارة التنمية والاحياء وادارة الازالة المخالفات بشن حملة مكبرة لازالة المخالفات المباني باحياء المدينة.



وفى سياق متصل قام المهندس اسامه الكسان نائب رئيس الجهاز المشرف على الاحياء والمهندس رئيس الاحياء والساده رؤساء الاحياء بجوله تفقديه باحياء المدينه وتم رصد عدد من المخالفات منها تشوين مخلفات البناء امام المنزل مما يؤدي الى سد الطرقات والقضاء على المظهر الجمالي والحضارة للمدينه

كما اوضح المهندس أسامة الكسان ، أن الحملة قد أسفرت على رصد اعمال تخمير الاسمنت للبناء على الطرق بما يؤدي الى تلف الاسفلت والطرق وتم على الفور تحرير محضر للقطع المخالفه والزام المخالفين بسرعه رفع المخالفات ونقلها المقالب العمومية مع إعادة رد الشئ لاصله



وفى ذات السياق اهاب المهندس محمد عبد الله رئيس الجهاز مدينه سوهاج الجديده المواطنين سكان مدينه سوهاج الجديده بعدم القاء المخلفات البنائيه امام المنازل وعدم تخمير الاسمنت على الطرق وذلك للحفاظ على المدينه والمظهر الجمالي للمدينه والقضاء على العشوائية ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائله القانونيه

وقد صرح المهندس رئيس الجهاز مدينة سوهاج الجديدة بأن الجهاز لن يتهاون فى تطبيق القانون والغرامات على اى شخص يقوم بعمل اى مخالفه وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى للمدينه واظهار المدينه فى ابهى صورها

ونوه رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بأهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير المدن العمرانية وادارة الازمات بالتحقق بشكل دائم بعدم وجود اي شكل من اشكال المخلفات بالمدن الجديدة.