32.5 مليار جنيه استثمارات ومشاريع بمدينة 6 أكتوبر

«الدستور» تنفرد بنشر المخطط الكامل للمشروعات

حصل "الدستور" على نسخة من المخطط الإستراتيجي لتنفيذ المشاريع القومية لمدينة 6 أكتوبر خلال العام المالي 2023 _2024 والتي بلغت إجمالي 32.598 مليار جنيه، حيث يصل حجم استثمارات البنية الأساسية لمدينة 6 أكتوبر إلى 25.693 مليار جنيه، بينما يصل حجم استثمارات قطاع الإسكان إلى 5.779 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك يسجل حجم استثمارات قطاع الخدمات وتطوير الأعمال الزراعية إلى 1.126 مليار جنيه.

أهم المشاريع الجار تنفيذها خلال 2024

حصل "الدستور" على النسخة الكاملة لمخطط المشروعات الجار تنفيذها خلال عام 2024، حيث جار تنفيذ محطة تنقية المرحلة الثالثة بطاقة إنتاجية 400 ألف متر مكعب لكل يوم، والتي يتم تنفيذها بطريق النايل سات مدخل مدينة حدائق 6 أكتوبر من طريق الواحات، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية لتنفيذ المشروع نحو 1.200 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة معدلات الإنجاز لنحو 90 % ومن المقرر سيتم الانتهاء من التنفيذ الفعلي للمشروع 31 مارس 2024.

واستعرض التقرير عن مشروع الأعمال المدنية بالمرحلة الثالثة والرابعة من تنفيذ أعمال المحطة الكهروميكانيكية بالمرحلة الثالثة المأخذ بالعياط وتنفيذ محطة الرافع الأوسط بدهشور بالمرحلة الثالثة، حيث تصل تكلفة المشروع لنحو 1.785 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 24 مايو 2024.

وأشار التقرير إلى تفاصيل تنفيذ مشروع محطة رفع صرف الصحي "1" بمنطقة امتداد التوسعات الشمالية وصلة دهشور محور البوليفار، حيث تصل تكلفة المشروع لنحو 233 مليون جنيه، وارتفعت نسبة انجاز المشروع لنحو 85% ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع 1 ابريل 2024، فضلاً عن تفاصيل تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي "2" بمنطقة امتداد التوسعات الشمالية بمنطقة 209، حيث تجاوزت بقيمة 74 مليون جنية بينما بلغت نسبة انجار لـ85% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع 31 مارس 2024.

وأردف التقرير، عن تفاصيل إنشاء محطة المعالجة المدمجة وملحقاتها من شبكات الصرف الصحي "التابوت وكفر الرفاعي"، حيث بلغت نسبة إنجار المشروع لنحو 90% ومن المقرر الانتهاء من المشروع 1 أبريل 2024، بالإضافة إلى ذلك تفاصيل تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع مياه المعالجة الري الواقع تنفيذها بغرب المدينة، حيث تصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 347.708 مليون جنيه وبلغت نسبة انجاز المشروع نحو 83% ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ إنشاء محطة رفع المياه خلال شهر فبراير 2024.

تفاصيل تنفيذ تطوير المحاور الرئيسية بـمدينة 6 أكتوبر

ويستعرض التقرير تطوير المحاور الرئيسية من أعمال الطرق بالمدينة والتي تبلغ قيمتها بنحو 1.716 مليار جنيه، بينما سجلت نسبة انجاز المشروع 95%، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المحاور الرئيسية خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ رفع كفاءة طريق جمال عبدالناصر، حيث ارتفعت نسبة معدلات التنفيذ لـ90% ومن المقرر الانتهاء منه خلال بنهاية مارس المقبل، كما سجلت القيمة الفعلية لتنفيذ المشروع بـ 166 مليون جنيه.



ويواصل التقرير رصد المشروعات الجاري تنفيذها من ترميم طبقة أساس ومرمات اسفلتية وخرسانية وشبكة ري للمجاورات 7،8،9،10 بمنطقة غرب سوميد، حيث تبلغ القيمة الاجمالية لتنفيذ المشروع بقيمة 122 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء خلال الشهر المقبل وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 88%، مضيفًا أن جار تنفيذ وترميم ورفع كفاءة الطرق وتنفيذ شبكة الري بمنطقة جنوب الاحياء حبث سجلت نسبة انجاز المشروع لـ30% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال العام الحالي 2024 كما بلغت التكلفة الاجمالية للمشروع بقية 272 مليون جنيه.

المحور الثاني تفاصيل تنفيذ مشاريع بقطاع الإسكان بـ6 أكتوبر

وكشف التقرير عن تفاصيل تنفيذ مشروع جنة للإسكان الفاخر لتنفيذ 79 عمارة بمنطقة التوسعات الشمالية محور قطاع الإسكان، حيث بلغت نسبة انجاز المشروع بقيمة 81% بينما سجلت قيمة تنفيذ المشروع نحو 560 مليون جنيه.

مشروع سكن لكل المصريين محور الإسكان فوق المتوسط

وأفاد التقرير بأنه جار تنفيذ 85 عمارة سكينة بمشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والمتوقع الانتهاء منه خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 861.622 مليون جنيه، بينما جاء نسبة معدلات بنحو 85%، مضيفًا أن جار تنفيذ 134 عمارة بمشروع سكن لكل المصريين محور الإسكان لمتوسط الدخل، حيث حقق المشروع نسبة انجاز وصلت لنحو 25%.