الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رئيس جهاز المنصورة الجديدة: بيع 7 محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد..14 إبريل المقبل

المنصورة الجديدة
المنصورة الجديدة

أعلن المهندس محمد الغمراوي رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة ، عن بيع 7 محلات تجارية وصيدلية بالسوق التجاري بمركز خدمات عمارات سكن مصر 3 بالمرحلة الاولي بمساحات تتراوح من 19 إلي 40 متر مربع  للبيع بالمزاد، وتعقد جلسة المزاد الأحد 14 إبريل المقبل. 

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وأكد محمد الغمراوي، أنه وفقا لشروط والمواصفات الفنبة والإدارية المتابعة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها عن كل محل وصيدلية. 

وأفاد رئيس الجهاز، أنه سيتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50000 الف جنيها عن محل على حده فى موعد غايته جلسة المزاد العلني، كما يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 1000000 الف جينة تامين دخول على الصيدلية يتم سدادها خلال موعد جلسة المزاد 

أجراءات سداد المستحقات المالية عند الرسو على البيع للمحلات والصيدلية 

واستكمل: سيتم سداد نسبة 10% من قيمة المحل أوالصيدلية بالإضافة لنسبة 1% مصاريف إدارية ونسبة 0.5% لصالح مجلس الامناء من القيمة البيعية الإجمالية للراسي بها المزاد فور رسو المزاد، فضلا عن إضافة نسبة 5% من إجمالى القيمة البيعية كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام والباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة. 

وفيما يخص أحدي طرق سداد المستحقات المالية 

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة إنه سيتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

 

المنصورة الجديدة 7 محلات صيدلية لبيع بالمزاد 14 ابريل ا

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