المجتمعات العمرانية: 28 فبراير جلسة المزاد لبيع 4 محلات بالعاصمة الإدارية

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن موافقتها على طرح 4 محلات تجارية في مدينة العاصمة الإدارية الجديدة بمساحات تتراوح بين 33 مترا مربعا و95 مترا مربعا للبيع بالمزاد العلني.

وفي سياق متصل، قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الجلسة ستعقد في مقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024.

الشروط الفنية والمالية والادارية لرسو البيع بالمزاد العلني

أفاد شريف الشربيني، أنه لمعرفة الشروط المالية والفنية لبيع 4 محلات تجارية يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقابل مبلغ 299 جنيها عن كل محل على حدة.

وأشار رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن بعض الشروط الفنية والإدارية تتضمن تسديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50000 جنيها لكل محل على حده في موعد غاية جلسة المزاد العلني، كما يتم استكمال سداد نسبة 10% ونسبة 1% كمصاريف إدارية، بالإضافة إلى نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي القيمة البيعية الإجمالية للراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، فضلا عن سداد نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

وأردف رئيس الجهاز، يتم سداد باقي المستحقات المالية للبيع بنسبة 90% من خلال طريقتين، حيث تنص الطريقة الأولى للسداد للمستفيدين استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية

الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية تشير إلى أن يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مع إضافة عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى نسبة 0.5% كمصاريف تحصيل و2% وفقاً لمنشور وزارة المالية. يجب أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، وعلى المستفيدين تحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام. كما يُسمح بمعاينة المحلات والوحدات الإدارية على الطبيعية خلال مواعيد العمل الرئيسية، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2018 من قانون التنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.