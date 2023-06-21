الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بالمزاد العلنى.. تأجير 8 كافتيريات مقابل 3.5 مليون جنيه بالمنصورة الجديدة

المهندس ياسر عبد
المهندس ياسر عبد الحليم

ترأس المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الأربعاء، جلسة المزاد العلني لتأجير 8 كافيتريات "2 كافيتريا بالصف الأمامي و 6 كافيتريات بالصف الخلفي" بمنطقة الكورنيش الشرقي، بمقابل انتفاع لمدة سنتين.

وأشار  عبدالحليم إلي أن جلسة المزاد عُقدت بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير.

وأعلن رئيس الجهاز، أنه تم تأجير 8 كافيتريات بجلسة المزاد، حيث شملت 2 كافيتريا بالصف الأمامي، وكافيتريا رقم 3 بمساحة 348 متر مربع، بمقابل انتفاع سنوي 700 ألف جنيه.

وأشار عبدالحليم إلي أن جلسة المزاد انتهت إلى تاجير كافيتريا رقم 8 بمساحة 348 متر مربع، بمقابل انتفاع سنوي 705 آلاف جنيه.

وأفاد أن المزاد انتهى إلى تأجير 6 كافيتريات بالصف الخلفي وتشمل "كافيتريا رقم 1 بمساحة 224م بمقابل انتفاع سنوي 355000 جنيه، كافيتريا رقم 2 بمساحة 224م بمقابل انتفاع سنوي 328000 جنيه، كافيتريا رقم 4 بمساحة 224م بمقابل انتفاع سنوي 370000 جنيه، كافيتريا رقم 5 بمساحة 224م بمقابل انتفاع سنوي 365000 جنيه، كافيتريا رقم 6 بمساحة 224م بمقابل انتفاع سنوي 371000 جنيه، كافيتريا رقم 7 بمساحة 224م بمقابل انتفاع سنوي 335000 جنيه".

وأعلن رئيس الجهاز، عن أن مقابل الانتفاع خلال السنة الأولى يبلغ 3529000 جنيه.

بمنطقة الكورنيش بنظام حق الانتفاع عبد الحليم كافيتريات مدينة المنصورة الجديدة

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