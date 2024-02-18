الأحد 18 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

رئيس جهاز الشيخ زايد لـ"الدستور": إقامة معرض "أهلا رمضان" بالحي الأول خلال أيام

رئيس جهاز مدينة الشيخ
رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد

أعلن المهندس أحمد محمد عبد الرزاق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه خلال أيام سيتم  افتتاح  معرض أهلا رمضان لجميع السلع  بأسعار منخفضة، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، فضلا عن افتتاح مبني الجوازات بالحي الأول.

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وقال عبد الرزاق في تصريح لـ“الدستور”: معرض أهلا  رمضان سيقام بمركز الحي الأول، وتم تخصيص ساحة انتظار للسيارات بكلية الهندسة، بالتعاون مع مجلس أمناء الشيخ زايد بأسعار منخفضة. 

وأشار إلى أن المعرض يتضمن توفير السلع الغذائية - السلع التموينية، من زيت وسكر وكافة أنواع البقوليات -  وتوفير ياميش رمضان - توابل - لحوم - خضروات - مجمدات - منظفات -  ومنتجات ورقيات  بأسعار مخفضة قد تصل إلى 30% . 

زيارة مفاجأة لرئيس الجهاز على مخبز  الحي الأول المدعم ومبنى الجوازات بالمدينة 

وفى سياق آخر، أكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد على حرص من جهاز مدينة الشيخ زايد لتقديم أفضل الخدمات المواطنين   ودعم المنظومة الخبز. 

وتابع المهندس أحمد محمد عبد الرازق، والمهندس أسامة فكري نائب رئيس الجهاز والمعاون الإداري لرئيس الجهاز ومسؤولين إدارة التنمية بالجهاز  من خلال زيارة، مخبز الحي الاول للعيش المدعم  للاطمئنان على سير العمل به والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.

الشيخ زايد افتتاح معرض اهلا رمضان مبني الجوازات الحي الاول

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