رئيس جهاز الشيخ زايد: وضع مقترحات لسكاني مشروع "جنة" بالتوسعات الشرقية

عقد المهندس أحمد محمد عبدالرازق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، اجتماعًا مع مجموعة من سكان مشروع جنة (2) بالتوسعات الشرقية للمدينة؛ لمناقشة مقترحات سكان المشروع.



وفي البداية، رحب "عبدالرازق" بالحضور وتقدم ممثلو السكان بالشكر والعرفان على الاستجابة لدعوتهم لإقامة اجتماعات دورية لمناقشة مستجدات الأعمال في ضوء تسليم أكثر من 60% من السكان للمرحلة الأولى بالمشروع والتي تبلغ حوالي 1248 وحدة، وجار إنهاء عملية التسليم والتعاقد خلال الشهر الحالي، مؤكدًا ضرورة التزام الجهاز بتواجد وتكليف شركتي الأمن والنظافة قبل نهاية الشهر الماضي طبقًا لما تم الاتفاق عليه سابقًا.

جهاز الشيخ زايد يناقش سكاني مشروع جنة 2 بعدة مقترحات



وفي سياق متصل، ناقش رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد عدة مقترحات من قبل السكان ومسئولي الجهاز تتضمن عمل دراسة لتركيب أبواب حماية خارجية على الشبابيك والبلكونات بالأدوار المتكررة أسوة بما يتم في الدور الأرضى والأخير، بالإضافة إلى ذلك إعداد ونشر خطة زمنية لإنهاء كافة الملاحظات الخاصة بالواجهات وتشطيبات المداخل.



كما ناقش مسئولي جهاز الشيخ زايد، ضرورة عمل دراسة توفير خطوط مواصلات خاصة بالمشروع بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، مؤكدًا أهمية تشكيل اتحاد شاغلين للمشروع والبدء في تنفيذ المهام المنوط بها.



كما رئيس الجهاز، أهمية التأكيد على أعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأشجار الخاصة بأعمال تنسيق الموقع، فضلاً عن أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتفعيل لائحة المخالفات التي تخص المشروع من تشويه واجهات والقاء قمامة ومخلفات بناء وغير ذلك.

وأشار المهندس أحمد محمد عبدالرازق، إلى ضرورة التعاون المستمر من كافة الأطراف المعنية واستمرار العمل على مدار الساعة من قبل الجهاز ومسئوليه لتحقيق التنمية العمرانية والمجتمعية المطلوبة بالمشروع والمدينة.



وفي سياق آخر، أجرى المهندس أحمد محمد عبدالرازق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، تفقدية لمشروع الإسكان الفاخر جنة (2)، يرافقه نائب رئيس الجهاز والمعاون الهندسي لرئيس الجهاز ومدير إدارة الإسكان، في إطار متابعة أعمال نهو ملاحظات العمارات السكنية للمرحلة الأولى وأعمال الصيانة ونهو الاعمال الخاصة بتنسيق الموقع، موضحًا أن مشروع جنة (2) يعتبر من المشروعات القومية للدولة لتوفير الإسكان الفاخر للمواطنين في ضوء توجه الدولة بتوفير كافة الوحدات للفئات المختلفة للسكان.



وأفاد رئيس الجهاز بأنه تم البدء في تسليم المرحلة الأولى للمشروع بإجمالي 1248 وحدة سكنية منذ أغسطس الماضي من إجمالي 2664 وحدة سكنية لكامل المشروع.



وفي جولته، أكد المهندس أحمد محمد عبدالرازق، على جميع الشركات المنفذة بضرورة الانتهاء الأعمال والملاحظات الخاصة بأعمال تنفيذ العمارات والطرق وضرورة وجود صيانة دورية للمسطحات الخضراء، كما وجه بضرورة الالتزام من جانب شركات الأمن والنظافة المتواجدة حاليًا بالمشروع بالتواجد والالتزام بالمهام المسندة لها.



يذكر أنه تجرى حاليًا أعمال بالمرحلة الثانية للمشروع بعدد 47 عمارة - 1128 وحدة سكنية تمهيدًا للتسليم للسكان، وسيتم الإعلان عن جدول التسليم خلال الشهر الحالي.