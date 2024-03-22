الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

جهاز مدينة بنى سويف الجديدة يكرم الأمهات المثاليات

الاحتفاليه
الاحتفاليه

نظم جهاز مدينة بني سويف الجديدة، تحت رعاية  المهندس أحمد عبد الجابر رئيس الجهاز، احتفالية خاصة بعيد الأم بقاعة الاجتماعات الرئيسيه بالجهاز، والتي نظمتها إدارة العلاقات العامة ووحدة تكافؤ الفرص بالجهاز، وذلك تقديرا وعرفانا بدور المرأة المصرية، حيث إنها شريك أساسي في شتى المجالات.

 وجاء ذلك بحضور المهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز، وأحمد عشري مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية.

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وأشادالمهندس أحمد عبد الجابر رئيس الجهاز، في كلمته بهذه المناسبة بدور المرأة المصرية المكافحة، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، فالمرأة نصف المجتمع وهي من تتحمل الجانب الأكبر في كافة الشئون الحياتية، ويأتي ذلك من خلال دورها كأم فهي من تتولى تربية وتنشئة الأبناء وغرس القيم والمبادئ لهم حتى يكونوا عناصر إيجابية فعالة في المجتمع.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة ، أن ذلك يأتي انطلاقا من إيمان القيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق إلا من خلال ضمان مشاركة فعاله للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وذلك من خلال دعم وتمكين المرأة المصرية لتكون  محورا أساسيا في كافة محاور خطة الدولة الشاملة للتنمية والتي كانت لها أثر كبير في حصول المرأة المصرية على مميزات مهمة ووضعها في المكانةالتي تليق بقيمتها وقدراتها على مدار التاريخ. 

وقدم رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، التكريم إلى لبنى عبد الوهاب محمد الأم المثالية للجهاز عن عام 2024، كما تم تكريم جميع السيدات بالجهاز ومنحهن شهادات شكر وتقدير على دورهن البارز وكفاحهن في تربية أبنائهن.

وفي سياق متصل كرم رئيس جهاز الموظفين المثاليين بالجهاز عن شهر فبراير 2024، وهم: المهندس مختار نصر الدين مدير إدارة الأحياء، وحنان إبراهيم محمد بإدارة المالية، ومحمد عبد الفتاح عويس من عمال الخدمات المعاونة. 

وقام  المهندس أحمد عبد الجابر رئيس الجهاز، بتكريم الأخوه الزملاء البالغين سن التقاعد والذين أمضوا عمرهم في خدمة مصرنا الحبيبة وتقديرا لدورهم البارز في خدمة وتنمية مدينة بني سويف الجديدة، موجها لهم كل الشكر والتقدير والاحترام.

سويف الجديدة عيد الأم يكرم الأمهات المثاليات الموظفين المحالين للتقاعد

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