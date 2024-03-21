الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس جهاز السويس الجديدة تناقش قانون البيئة لمصلحة المستثمرين بمنطقة عتاقة

رئيس جهاز السويس
رئيس جهاز السويس الجديدة

عقدت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ندوة لتوعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة بقانون البيئة 202  لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات لكل الأنشطة الصناعية.

جاء ذلك بحضور  الدكتورة إنعام مجاهد رئيس الادارة المركزية بجهاز شئون البيئة بالسويس ولفيف من قيادات  الإدارة وعدد من قيادات جهاز مدينة السويس الجديدة، بالاضافة إلى المستثمرين بمنطقة عتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.

رئيس جهاز السويس الجديدة 

رئيس "جهاز السويس الجديدة" تلتقي عددًا من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بعتاقة


واستهلت المهندسة أسماء مخلوف رئيس الجهاز، الندوة بتوجيه الشكر لجهاز شئون البيئة فرع السويس لحرصهم على توعية المستثمرين بالقانون وإلقاء الضوء على استفسارات  المستثمرين من واقع تنفيذ القانون كون الغرض الأساسي من القوانين مصلحة المستثمرين الممتدة من مصلحة الوطن وخلق بيئة صناعية آمنة بيئيا.

رئيس جهاز السويس الجديدة 

واستعرضت  مسئولي جهاز السويس الجديدة،  شئون البيئة الملامح العامة للقانون والغرض من كل مادة من مواده، كما أفسحت المجال لأسئلة المستثمرين حول نقاط القانون والرد علي كل مسألة من واقع الزيارات الميدانية للمصانع.

ويتضح من السياق العام للندوة ضرورة تعاقد المصانع مع جهات معتمدة لنقل المخلفات وإقامة مخازن مجهزة للمخلفات الصناعية بأنواعها  والاستفادة من إعادة تدويرها إذ أن هذا المخلف العام ثروة تستحق الاستغلال ومورد يجب الاستفادة منه بدلا من تلويث البيئة بحرقه أو التخلص العشوائي منه وتفعيل كل مادة منعا للوصول الي العقوبة.

رئيس جهاز السويس الجديدة 

كما ألقي مسئولي شئون البيئة الضوء على  الشهادة الخضراء  وهي شهادة تمنحها الوزارة للمصنع الملتزم بالقانون وهي بدورها تمنحه تسهيلات في التصدير وخفض الضرائب والرسوم واستيراد المواد الخام.

وأفادت رئيس جهاز السويس الجديدة: “المشرع يرى بعين المواطن والمسئول يعمل للتيسير على المستثمر وكلنا نعمل من أجل مصر، ةذلك فى إطار توجيهات القيادة الساسية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة” ,

رئيس جهاز السويس الجديدة 
رئيس جهاز السويس الجديدة 
السويس الجديدة تناقش لقانون مصلحة المستثمر الجاد

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