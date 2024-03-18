الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز الشروق يُتابع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى بمنطقة الرابيه

رئيس جهاز الشروق
رئيس جهاز الشروق يتابع خط المياه بالرابية

قام المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشــروق" برفقة مسؤولى الجهاز بالمرور على الأعمال الجاريه بمشروع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى لتغذية منطقه الرابيه أحد مناطق الإمتداد، حيث تفقد أعمال الحفر والتجهيز الخاصه بإمداد المواسير لخط التغذيه الناقل للمياه، والذى يبلغ طوله حوالى "1700 متر"، وبقطر "710 مم" حيث ياتي فى إطار سياسات الدولة لدفع إجراءات التقنين وتحقيق التنميه بمناطق الإمتداد المضافه لمدينة الشروق. 

رئيس جهاز الشروق يناقش تحسين مستوى الخدمات بمنظومتى النقل الداخلى والخارجى

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجري مقابلات لمرشحي "مجلس الأمناء"


كما أوضح رئيس الجهاز أن الأعمال تبدأ من واجهة المنطقه المطله على طريق القاهره - الإسماعيليهة مرورًا بالطريق الرئيسى، والذى ينتهى عند المدخل المطل على طريق "جنيفه".
كما شدد رئيس الجهاز على الشركه المنفذة خلال الجولة بالإلتزام بالبرامج الزمنية المعتمده للتنفيذ نظرًا لأهمية المشروع وما يحققه من تنمية مطلوبة بتلك المناطق وتساهم فى تحويلها إلى مناطق حضارية.
وأوضح رئيس الجهاز بأن قطعة الأرض تقع بمنطقة الرابيه المطلة على طريق الإسماعيليه الصحراوى مؤكدًا على حسن سير خطة التنميه للمناطق المضافه لمدينة الشروق.

الشروق جهاز مياه الشرب منطقة الرابية

مواد متعلقة

رئيس جهاز الشروق يتفقد مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بحى النادى

الأكثر قراءة

عاجل.. 45 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب مع قرب ختام تعاملات الإثنين

عاجل.. ما بعد الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى.. استقرار الاقتصاد.. والحفاظ على مصر «رمانة الميزان»

حرب غزة تتصاعد.. ماذا ناقش بايدن ونتنياهو اليوم؟

تفاصيل تعطل الإشارة المرورية بميدان المحكمة في مصر الجديدة

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الأسعار: وريهم العين الحمرا يا حكومة؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر