رئيس جهاز الشروق يُتابع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى بمنطقة الرابيه

قام المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشــروق" برفقة مسؤولى الجهاز بالمرور على الأعمال الجاريه بمشروع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى لتغذية منطقه الرابيه أحد مناطق الإمتداد، حيث تفقد أعمال الحفر والتجهيز الخاصه بإمداد المواسير لخط التغذيه الناقل للمياه، والذى يبلغ طوله حوالى "1700 متر"، وبقطر "710 مم" حيث ياتي فى إطار سياسات الدولة لدفع إجراءات التقنين وتحقيق التنميه بمناطق الإمتداد المضافه لمدينة الشروق.



كما أوضح رئيس الجهاز أن الأعمال تبدأ من واجهة المنطقه المطله على طريق القاهره - الإسماعيليهة مرورًا بالطريق الرئيسى، والذى ينتهى عند المدخل المطل على طريق "جنيفه".

كما شدد رئيس الجهاز على الشركه المنفذة خلال الجولة بالإلتزام بالبرامج الزمنية المعتمده للتنفيذ نظرًا لأهمية المشروع وما يحققه من تنمية مطلوبة بتلك المناطق وتساهم فى تحويلها إلى مناطق حضارية.

وأوضح رئيس الجهاز بأن قطعة الأرض تقع بمنطقة الرابيه المطلة على طريق الإسماعيليه الصحراوى مؤكدًا على حسن سير خطة التنميه للمناطق المضافه لمدينة الشروق.