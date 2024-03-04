رئيس جهاز الشروق يناقش تحسين مستوى الخدمات بمنظومتى النقل الداخلى والخارجى

عقد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" إجتماعا مع مسئولي قطاع مواصلات مصر القائمه بإدارة وتشغيل أتوبيسات الجهاز ومجلس الأمناء لصالح منظومتى النقل الداخلى والخارجى، وذلك فى ضوء برتوكول الإداره بين الجهاز وومجلس الأمناء برئاسة سيد جلال رئيس مجلس الأمناء.



وأوضح المهندس على سعد رئيس الجهاز" أن الإجتماع تنــاول عرض شكاوى السكان الوارده للجهاز والتى جاء أبرز ما فيها عدم إنتظام الخدمه بالمسارات وتوقيتات الرحلات الداخليه والخارجيه وبعض الملاحظات التى تخص الجوده الداخليه للأتوبيسات.

كما شدد المهندس "على سعد" بضرورة إجراء الصيانه اللازمه لتشغيل التكييفات قبل حلول فصل الصيف وتفعيل وتوفير الكارت الذكى الخاص بالمنظومه وأن تكون تعريفة الركوب داخل الكارت بقيمة 15 جنيه للنقل الخارجى و6 جنيه للنقل الداخلى وذلك بهدف الإرتقاء بالمنظومه وتحسينها لخدمة سكان مدينة الشروق ، وحضر الإجتماع م محمد عزازى نائب رئيس الجهاز للتنميه، م محمد صلاح مدير ادارة التنميه، ومسؤولى قطاع الموصلات والنقل.

وذكر رئيس جهاز مدينة الشروق، ان حارتى التسارع والتباطؤ على المحور الغربى، جارى تنفيذهم بهدف ربط محور الطرق الجديد (الشروق / جوزيف تيتو) بالمدينة، ويأتى ذلك بعد إنهاء "جهاز المدينه" تأمين ونقل المرافق المتعارضة وأعمدة الإنارة مع مدخل الطريق الجديد.

