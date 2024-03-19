تفاصيل أول اجتماع رسمى لمجلس أمناء مدينة الشروق فى دورته الجديدة

شهد جهاز مدينة الشروق برئاسة المهندس على سعد رئيس الجهاز" عقد أول اجتماع رسمى لمجلس أمناء المدينة، وذلك فى دورته الجديدة 2024/2025 برئاسة سيد جلال "رئيس المجلس".

حيث تناول الاجتماع الأول مناقشة موضوعات عدة جاء فى مقدمتها الدفع بتدعيم بعض الخدمات التى تساهم فى تحقيق متطلبات عاجله للسكان فى المرحلة الحالية.

المحاور الأول: زيادة الحصة التمونية للخبز المدعم

واستهل الاجتماع بافتتاح "رئيس المجلس" الجلسة والترحيب بالأعضاء من المستثمرين والسكان وممثلى الجهات الخدمية مع عرض جدول أعمال الجلسه والذى جاء أبرز ما فى طلب الجهاز والمجلس من ممثل وزارة التموين بزيادة الحصة التموينية للخبز المدعم فى ظل التوسع العمرانى الذى تشهده المدينة.

وأفاد ناصر ثابت "وكيل وزارة التموين" بأنه سيتم دراسة زيادة الحصة التموينية للمخابز المدعومة والتى تعمل حاليًا وذلك كحل سريع بالإضافة إلى مراجعة جودة الخبز بالمنافذ وبالنسبة للمدى البعيد سيتم إرسال خطاب مرفق به الشروط المطلوبة لإقامة مبنى لمجمع مخابز.

وقال "رئيس الجهاز" إن هذا الملف سيتم تدعيمه بكل السبل لتوفير الاحتياجات المطلوبة ودراسة المواقع المناسبة للنشاط.



المحاور الثاني: حل مشكلة المواصلات وضعف مياه الشرب

كما استعرض "رئيس المجلس" شكاوى بعض السكان من شركة مواصلات مصر القائمة بإدارة منظومة النقل الداخلى والخارجى وكذا ضعف مياه الشرب.

حيث أوضح "رئيس الجهاز" بأنه سيتم تنظيم إجتماع بحضور ممثل لجنة المواصلات بالمجلس ومسؤول الجهاز لحل شكاوى المواطنين وأهمها إنتظام مواعيد الرحلات والصيانه الداخليه للأتوبيسات.

واقترحت أيضًا لجنة المواصلات بالمجلس القيام بتحديث المنظومة وذلك بتركيب منظومة مراقبة بالكاميرات داخل الأتوبيسات للمتابعة وكذلك تحديد موقع الأتوبيس بهدف تحسين الخدمة.



رئيس الجهاز الشروق الانتهاء من مشروع الاتزان الهيدروليكي لحل مشكلة المياه

وبالنسبه لضبط مياه الشرب فقد أشار المهندس "على سعد رئيس الجهاز إلى قرب الإنتهاء من مشروع الإتزان الهيدروليكى الخاص بضبط ضغوط مياه الشرب حيث قامت الشركة المنفذة باستيراد الطلمبات ضمن المرحلة الأخيرة للتنفيذ.

وفى الختام قدم سيد جلال "رئيس المجلس" الشكر لرئيس الجهاز والأعضاء وممثلى الجهات الخدمية على التعاون المثمر لخدمة الخطة التنموية لمدينة الشروق.