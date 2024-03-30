القبض على دجال يعالج الأمراض المستعصية في حي اللبان بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية والترويج لذلك النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.