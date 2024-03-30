السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على دجال يعالج الأمراض المستعصية في حي اللبان بالإسكندرية

جريدة الدستور

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية والترويج لذلك النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تأجيل محاكمة دجال تعدى على طفلة بسبب الأعمال السفلية بالجيزة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اجهزة الامن أعمال السحر الدجل ضبط دجال محافظة الاسكندرية

مواد متعلقة

كشف لغز سرقة استراحة خاصة فى أسوان

دفتر أحوال "الداخلية".. نقد أجنبي بـ51 مليون جنيه وجريمة قتل في العمرانية

نزيف الأسفلت.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 51 أخرين في المحافظات

إحالة "الحاجة" أشهر تاجرة مخدرات في السلام للجنايات

مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. سامح الغول متذكرا ميار الغيطي: أنتي خسارة فيا

مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. الجن ديلر الهيروين يرفض ابتزاز سامح الغول

مسلسل صيد العقارب الحلقة 20..  تخوف رياض الخوليمن ضمه لـ"قضية الكوكايين"

مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. غادة عبدالرازق لوالدها: "هقلب فرح بنت الغول مأتم"

الأكثر قراءة

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

القبض على أجنبي يستدرج زبائن لممارسة الدعارة في الإسكندرية

اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية