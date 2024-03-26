"لعنة الاغتصاب".. كواليس وفاة دجال تعدى جنسيًا على طفلة بإذن والدها

«لعنة الاغتصاب».. قضية بشعة بدأت بالتعدي جنسيًا على طفلة بإذن من والدها بحجة علاجها لتنتهي القضية بموت الأب في السجن وموت الدجال في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمته أمام الدائرة 23 جنايات الجيزة.

وتسلمت المحكمة في جلسة اليوم التقرير الطبي المبدئي حول سبب الوفاة، حيث أن المتهم توفي في قفص الاتهام خلال نظر القضية منذ ما يقرب من شهر خلال جلسة محاكمته السابقة.

وجاء في التقرير أن المتهم أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتسبب ذلك في حدوث الوفاة، وأن المتهم لم يعاني من أي أمراض مزمنة.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3690 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، أن المتهم «ع.ال»، 44 سنة، عامل، تعدى على المجنى عليها الطفلة «ف. ا» بعد أن أوهمها بوجود علاقة عاطفية بينهما مستغلًا صغر سنها.



وقالت والدة المجني عليها، خلال تحقيقات النيابة، إنها على إثر خلافات بينها وبين زوجها تركت منزل الزوجية منذ فترة طويلة، وتقيم بمنزل عائلتها وفوجئت بمكالمة هاتفية من المجني عليها تخبرها بأن والدها دعي المتهم لمنزلهم، لإيهام الأخير له بأنه لديه القدرة على معالجتهم من الأعمال السفلية، وطلب منه الجلوس رفقة المجني عليها بمفردهم وتعدى عليها جنسيًا أكثر من مرة في كل زيارة لهم، بعد أن أقنع والد المجني عليها أن علاجهم يحتاج عدة جلسات.

ولكن تبين أن المتهم أقنع الأب بأنه هناك آثار أسفل المنزل وأن اغتصاب ابنته لفتح المقبرة فوافق على ذلك.