أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

شكلت أجهزة الأمن بالقاهرة فريق بحث جنائيا لكشف ملابسات مشاجرة بين فتيات داخل كافيه شهير في التجمع الخامس، عقب تداول مقطع فيديو يرصد الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفرغت أجهزة الأمن فيديو المشاجرة، للتعرف على التفاصيل وتحديد هوية المتشاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” تداولوا فيديو يظهر مشاجرة عنيفة داخل كافية شهير بين عدد من الفتيات حيث تقوم فتاة في البداية بالتعدى بالضرب العنيف على أخرى، فيما يسمع أصوات شتائم بألفاظ نابية بينهم.