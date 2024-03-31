مسلسل الكبير أوي 8 أبرز أحداث الحلقة 21

بحث الجمهور خلال الساعات الماضية عن تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 21، ويقدم مسلسل الكبير أوي الجزء 8 جرعة كوميدية مكثفة للجمهور المصري والعربي محببة للكبار والصغار.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 21

وتصدر مسلسل الكبير أوي الجزء 8 تريند x منذ عرض أولى حلقاته في السباق الرمضاني 2024.

ورصد لكم خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 21.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل الحلقة 21

بدأت أحداث الحلقة 21 مسلسل الكبير اوي في إطار كوميدي بعد شراء مربوحة لنسناس أونلاين ولكنها تنخدع الشحنة التي وصلت لها حيث حملت الشحنة غوريلا وهو ما وضعها في موقف تحسد عليه حيث حاولت إخفاء الغوريلا حتى لا يراها الكبير.

وحاول الكبير الاستفسار عن الصندوق الذي حمل الغوريلا ومع من كانت تتحدث مربوحة فاكدت له ان احد اقربائها وصلت من تنزانيا للتو ولجأت لمربوحة بعد أن عانت من تعذيب وضرب زوجها فقامت مربوحة باستضافتها في الغرفة الخاصة بالضيوف في دوار الكبير.

مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض الحلقة 22

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 22 بشكل حصري غدًا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية والعشرون

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الحادية والعشرون على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المبارك 2024 بشكل حصري على قنوات

قناة ON العامة

قناة ON drama

منصة watch it

قصة مسلسل الكبير أوي 8



تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.