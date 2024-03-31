الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الخامسة: ليلى تطرد والدتها

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

يتابع المواطنون عرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

txt

موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

txt

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين

مسلسل بدون سابق إنذار أبرز أحداث الحلقة الخامسة 

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، تفاجأت ليلى والتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد، بزيارة والدتها والتي تقوم بدورها الفنانة حنان سليمان، لها في المستشفى لزيارة عمر، وعاتبها بسبب حظر ليلى لها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ليلى عاملتها بقسوة ورفضت مساعدتها في وجودها مع عمر لحين إنهاء عملها حتى شعرت والدتها بعدم رغبتها في وجودها وهمت بالانصراف.

فيما قرر حسن والذي يقوم بدوره الفنان أحمد خالد صالح، تسريح العمالة الموجودة عنده بالمحل بسبب الأزمة المالية التي يتعرض لها ومطالبته بدفع كفالة لازال يجمع في حقها.

بدون سابق إنذار 


مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 6 

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة السادسة مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الـ6.. عمر يستجيب للعلاج ويعود لمنزله

بدون سابق إنذار الحلقة الـ6.. فلاش باك لـ2016 وخلافات زوجية بين مروان وليلى

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

مسلسل بدون سابق انذار بدون سابق إنذار موعد عرض بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد اعادة مسلسل بدون سابق إنذار قصة مسلسل بدون سابق إنذار أبطال مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل آسر ياسين مسلسل آسر ياسين آسر ياسين قنوات عرض بدون سابق إنذار قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة السادسة من بدون سابق إنذار بدون سابق إنذار الحلقة السادسة بدون سابق إنذار الحلقة 6 الحلقة 6 من مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين

الآن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5.. عمر يستجيب للعلاج ويخرج من المستشفى

بدون سابق إنذار الحلقة 5.. حسن يستعين بأمينة لبيع أحد محلاته

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5.. مروان يتفاجأ باتصال فريدة حبيبته السابقة

بدون سابق إنذار الحلقة 5.. نهى تتشاجر مع حسن وتهدده بمستحاقتها بعد الطلاق

بدون سابق إنذار الحلقة 5.. اختفاء الدليل الوحيد لإيجاد ابن مروان الحقيقي من مكتب الصحة

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5.. مروان يهادي عمر بـ"ووكي توكي"

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نجاة 12 شخصا من الموت فى محيط النادى الأهلى

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

أكبر مائدة إفطار للأيتام فى عين شمس

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر