مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5.. مروان يتفاجأ باتصال فريدة حبيبته السابقة

تلقى مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، مكالمة هاتفية مفاجأ من فريدة حبيبته السابقة والتي تقوم بدورها الفنانة بسمة، لتعرض عليه فرصة عمل بمبلغ مغري خاصة وأنه صاحب نجاحات كبيرة في مجال عمله وهو ما دفع فريدة لترشيحه في تلك الوظيفة، وذلك ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل بدون سابق إنذار.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 6

وتعرض الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب وهو العرض الأول للمسلسل.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة

ويبحث الجمهور المصري والوطن العربي، عن مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب على قناة DMC.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

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