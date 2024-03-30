مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. حب"ألينار" يشعل غيرة "زيد" والصباح يرفض زواجه

مسلسل الحشاشين

تدب الغيرة داخل قلعة آلموت خلال مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 20، بين زيد ابن سيحون الذراع اليمنى لحسن الصباح وبرزك أميد قائد جيش الحشاشين، ولكن هذه المرة بسبب ألينار مشرفة جوارى قلعة الحشاشين، والتى بدأ قلب “بن سيحون” ينبض حبًا لها وغيره من توددها إلى برزك.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 20

يواجه “بن سيحون” ألينار بمشاعره، لدى خروجها من غرفة برزك حيث كانت تخبر الأخير بأن هناك أحد المختارين وهو يحيى يعرف إحدى حوريات الجنة، وهو ما يهدد حلم الجنة وفكرة القلعة من الأساس، يستوقفها بن سيحون قائلًا: غرام ألينار والقائد برزك قصة مثيرة تتحكى، غرام فى القلعة".. لتقاطعه ألينار: المثير فعلًا هو تجاوزك فى الحديث معى، ارجو ان تلزم حدودك، انا بأدى عملى ومهمتى بنقل معلومات وبستقبل أوامر مولانا منه، السيد زيد بن سيحون بيعطلنى بهواجسه اللي متخصنيش.

مسلسل الحشاشين

يواصل “بن سيحون” خلال الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين، حديثه لألينار متسائلًا: يعنى قلبك ميقبلش يكون مسكنى؟، لترد فى تحدى: انت متعرفنيش، لو كنت تعرفنى كويس كنت تعرف انى من غير قلب، لكن ردها زاده إصرارًا إلى حد طلبه من حسن الصباح الزواج منها، ليفاجئه الأخير برفض قاطع حتى لا يهدم نظام القلعة، وطلب منه الانتظار لحين الحصول على سبايا من أى معركة وتزويجه إحداهن.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 21

تعرض أحداث الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 21 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 21 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين قصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هو حسن الصباح، والتى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

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