مسلسل حق عرب الحلقة 20.. علي شقيق السويركي يتبرأ من عرب ويتلقى إهانة بسبب عمل أمه

شهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، ذهاب علي شقيق عرب السويركي للتقدم لخطبة حبيبته دون والدته، ويقبل والد العروسة الزواج، ولكن يعايره بعمل والدته بأنها بائعة خضار، ليرد علي قائلا: مش بتفتح تاني المحل دا وعرب احنا قاطعناه للأبد.

احداث مسلسل حق عرب الحلقة 20

وشهدت احداث مسلسل حق عرب الحلقة 20 ، ذهاب مطرب المهرجان "شعوذه" في المنطقة لعبد ربه وإبلاغه بتحريض سعيد الجن له على تأليف مهرجان شعبي عن علاقة صباح (وفاء عامر) زوجة عبد ربه بعرب السويركي.

وانتقاما لعبد ربه، خلال احداث مسلسل حق عرب الحلقة 20 أخذ سعيد الجن بعد تكتيفه للمريحة، وقام بحفر حفرة له ودفنه حيا.

كما شهدت أحداث الحلقة 20 خطف عرب السويركي على يد مرزوق والد مازن (جلال الزانكي)، واخذا الاثنين يتوعدان لعرب السويركي بتعذيبه.

وبالفعل قام رامي (تامر شلتوت) صديق مازن، بتعذيب عرب واعطاءه حقن مخدرات ليصبح مدمنا انتقاما لما فعله عرب فيهما.

تفاصيل أحداث الحلقة 19 من مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التشويقية والتي ستنذر بمزيد من الأحداث الساخنة خلال الحلقات القادمة.

شهدت الحلقة 19 من المسلسل أمر “عبدربه” زوجته “صباح” بعدم مغادرة منزلها، وأمرها بالتنازل له عن كل ممتلكاتها، إلا أنها ترفض، وذلك بعدما وجدها في شقة عرب السويركي وظن أنهما على علاقة.

ويذهب عرب السويركي إلى والد حنان، ويطلب الزواج منها إلا أنه يطلب منه الابتعاد عنها.

مسلسل حق عرب تفاصيل الحلقة 19

واستكملت الحلقة بخناقة بين رباح وعرب السويركي، بسبب انه علم ان رباح هو من تحدث عن علاقته بصباح الجياش.

كما شهدت الأحداث القبض على انغام في تهمة تزوير عمله وهو ما فعله فيها “مازن” جلال الزاكي، الذي وضعها في هذا المأزق بسبب عدم رضاها الزواج منه.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.